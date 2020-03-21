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KORONAVİRÜS

Koronavirüs nedeniyle insanların temasından uzak durmak istediler: Karavanlarını alıp uzaklara gittiler

Koronavirüs nedeniyle insanların temasından uzak durmak istediler: Karavanlarını alıp uzaklara gittiler

Tüm dünyayı etkisini altına alan ve insanların temastan uzak durmaya iten koronavirüs, karavan turizmini canlandırdı. Kent hayatındaki kalabalık ve potansiyel enfekte riskini gözününde bulunduran ve imkanı olanlar karavanlarını alıp kalabalıktan uzak izole hayat yaşamaya başladı.

Haber Merkezi İHA
Karavan turizminin önemli uğrak noktalarından Antalya’da koronavirüs endişesi yaşanıyor.
Karavan turizminin önemli uğrak noktalarından Antalya’da koronavirüs endişesi yaşanıyor.

Karavan turizminin önemli uğrak noktalarından Antalya’da koronavirüs endişesi yaşanıyor. Karavanlarını korona nedeniyle erken faaliyete geçiren tatilcilerin bir çoğu daha ıssız noktalara gitmek üzere konakladıkları dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinden ayrılmaya başladı.

Bazı karavancılar ise ailelerinin isteği üzerine tur güzergah ve tarihlerini değiştirip evlerine dönmeye hazırlanıyor. Kalanlar ise daha sakin olan koy ve kamp alanlarına yol almaya hazırlanıyor.

Koronavirüs nedeniyle insanların temasından uzak durmak istediler: Karavanlarını alıp uzaklara gittiler
FOTOĞRAF 12
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Karavan turizminin önemli uğrak noktalarından Antalya’da koronavirüs endişesi yaşanıyor.
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Karavanlarını korona nedeniyle erken faaliyete geçiren tatilcilerin bir çoğu daha ıssız noktalara gitmek üzere konakladıkları dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinden ayrılmaya başladı.
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Bazı karavancılar ise ailelerinin isteği üzerine tur güzergah ve tarihlerini değiştirip evlerine dönmeye hazırlanıyor.
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Kalanlar ise daha sakin olan koy ve kamp alanlarına yol almaya hazırlanıyor.
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Koronavirüs nedeniyle kalabalık ortamlara girmemeye çalıştıklarını ifade eden Radyo programcısı İsmail Akdağ, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“’Evde kal’ uyarısına da uymaya çalışıyoruz. Doğal besleniyoruz vitamin alıyoruz. Kalabalık yerine karavan hayatı yaşıyoruz. Herkesin karavanı yok ama olanların daha sakin yerlere gidip uzun süre kendilerini koruma altına alabilirler. Burada bir çok arkadaş var karavancı. Burada dikkatli bir şekilde karavanın içinde zaman geçiriyoruz.”
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Karavancıların çoğunun koronavirüs nedeniyle erken ayrılmak zorunda kaldığını dile getiren Akdağ,“ Bir çoğu virüsten dolayı daha tenha yerlere gitti. Bizde buradayız ama birkaç gün sonra gidebiliriz. Sakin olan koylara gideceğiz” diye konuştu.
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Emekli memur Deniz Ekiz, 28 yıl önce karavan aldığını ve Akdeniz, Ege ve Orta Anadolu’ya geziler yaptığını söyledi.
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Akdeniz’in en güzel mevsiminin bahar ayları olduğunu kaydeden Ekiz, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Geldiğim zaman çevresel geziler yapıyordum. Bu yılki planımda sahilden Ayvalık’a geçmekti. Pazara çıktım çok kalabalıktı ve önlem yoktu. Tedirgin oldum ailemin isteği üzerine Yalova’ya doğru yola çıkacağım. Korona virüs nedeniyle planlarım ertelendi. Karavanda olsak bile misafirlerimiz geliyor tedirgin oluyoruz. Koronadan dolayı direk eve geçmeyi düşünüyorum. Belki Burdur’da, Kütahya’da bir gece konaklarım. Korona virüsten dolayı bir çok karavancı arkadaşım buradan ayrıldı.”
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Esnaf emeklisi Ersin Turan, son dönemde yaşanan olayların ardından insanlardan kendilerini soyutlamak zorunda kaldıklarını bildirdi.
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Arkadaşlarıyla 3 metre ilerden selamlaştıklarını anımsatan Turan, “Korona nedeniyle dostlukları bitirdiğimiz için çok üzgünüz.” dedi. Karavan hayatının sağlığını olumlu yönde etkilediğini dile getiren Turan, “Dışarıya maskemi takıp yürüyüşümü yapıyorum. Gelir gelmez ellerimi dezenfekte yapıyorum, kendimizi soyutladık. Şehir hayatımızı bitirdik. Toplu taşıma araçlarını kullanmıyoruz. Ulaşımı bisikletle sağlıyoruz. Ailemde baskı yapmaya başladı eve dön diye. 3 gün içinde Bursa’ya döneceğim. Turumu bir ay kadar öne aldım. Nisan sonu gibi evime dönecektim. Yapılacak bir şey yok. Daha acil tedbirler bekliyoruz.”diye konuştu.
Koronavirüs nedeniyle insanların temasından uzak durmak istediler: Karavanlarını alıp uzaklara gittiler
Tüm dünyayı etkisini altına alan ve insanların temastan uzak durmaya iten koronavirüs, karavan turizmini canlandırdı. Kent hayatındaki kalabalık ve potansiyel enfekte riskini gözününde bulunduran ve imkanı olanlar karavanlarını alıp kalabalıktan uzak izole hayat yaşamaya başladı.


"’Evde kal’ uyarısına uymaya çalışıyoruz"

Koronavirüs nedeniyle kalabalık ortamlara girmemeye çalıştıklarını ifade eden Radyo programcısı İsmail Akdağ, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “’Evde kal’ uyarısına da uymaya çalışıyoruz. Doğal besleniyoruz vitamin alıyoruz. Kalabalık yerine karavan hayatı yaşıyoruz. Herkesin karavanı yok ama olanların daha sakin yerlere gidip uzun süre kendilerini koruma altına alabilirler. Burada bir çok arkadaş var karavancı. Burada dikkatli bir şekilde karavanın içinde zaman geçiriyoruz.”

Karavanlarını korona nedeniyle erken faaliyete geçiren tatilcilerin bir çoğu daha ıssız noktalara gitmek üzere konakladıkları dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinden ayrılmaya başladı.

"Sakin olan koylara gideceğiz"

Karavancıların çoğunun koronavirüs nedeniyle erken ayrılmak zorunda kaldığını dile getiren Akdağ,“ Bir çoğu virüsten dolayı daha tenha yerlere gitti. Bizde buradayız ama birkaç gün sonra gidebiliriz. Sakin olan koylara gideceğiz” diye konuştu.

Bazı karavancılar ise ailelerinin isteği üzerine tur güzergah ve tarihlerini değiştirip evlerine dönmeye hazırlanıyor.

"Erken ayrıldılar"

Emekli memur Deniz Ekiz, 28 yıl önce karavan aldığını ve Akdeniz, Ege ve Orta Anadolu’ya geziler yaptığını söyledi. Akdeniz’in en güzel mevsiminin bahar ayları olduğunu kaydeden Ekiz, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Geldiğim zaman çevresel geziler yapıyordum. Bu yılki planımda sahilden Ayvalık’a geçmekti. Pazara çıktım çok kalabalıktı ve önlem yoktu. Tedirgin oldum ailemin isteği üzerine Yalova’ya doğru yola çıkacağım. Korona virüs nedeniyle planlarım ertelendi. Karavanda olsak bile misafirlerimiz geliyor tedirgin oluyoruz. Koronadan dolayı direk eve geçmeyi düşünüyorum. Belki Burdur’da, Kütahya’da bir gece konaklarım. Korona virüsten dolayı bir çok karavancı arkadaşım buradan ayrıldı.”

"Korona virüs nedeniyle kendimizi soyutladık"

Esnaf emeklisi Ersin Turan, son dönemde yaşanan olayların ardından insanlardan kendilerini soyutlamak zorunda kaldıklarını bildirdi.

Arkadaşlarıyla 3 metre ilerden selamlaştıklarını anımsatan Turan, “Korona nedeniyle dostlukları bitirdiğimiz için çok üzgünüz.” dedi. Karavan hayatının sağlığını olumlu yönde etkilediğini dile getiren Turan, “Dışarıya maskemi takıp yürüyüşümü yapıyorum. Gelir gelmez ellerimi dezenfekte yapıyorum, kendimizi soyutladık. Şehir hayatımızı bitirdik. Toplu taşıma araçlarını kullanmıyoruz. Ulaşımı bisikletle sağlıyoruz. Ailemde baskı yapmaya başladı eve dön diye. 3 gün içinde Bursa’ya döneceğim. Turumu bir ay kadar öne aldım. Nisan sonu gibi evime dönecektim. Yapılacak bir şey yok. Daha acil tedbirler bekliyoruz.”diye konuştu.


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