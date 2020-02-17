Dünya Koronavirüs can almaya devam ediyor 1771 kişi hayatını kaybetti
ASYA

Koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? - Koronavirüs nedir?

Koronavirüs can almaya devam ediyor: 1771 kişi hayatını kaybetti

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs her geçen saatte can almaya devam ediyor. Şu ana kadar Kovid-19 isimli koronavirüs nedeniyle 1771 kişi hayatını kaybetti. Çin'de salgından etkilenen 70 bin 548 kişi bulunurken, 10 bin 644 kişinin durumu ciddiyetini koruyor. Bölgede son 24 saatte 105 kişi yaşamını yitirirken, tedavi görerek virüsten kurtulan ve sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 10 bin 844'e ulaştı.

Haber Merkezi AA
​Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 105 kişi hayatını kaybetti.
​Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 105 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1771'e çıktı.

10 bin 644 kişinin durumu ciddi

Fotoğraf: Arşiv

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgınından etkilenen kişilerin sayısı, 10 bin 644'ünün durumu ciddi olmak üzere 70 bin 548'e yükselirken, can kaybı ise 1'i Hong Kong'da olmak üzere 1771'e yükseldi.

10 bin 844 kişi sağlığına kavuştu

Ayrıca virüs taşıdıklarından şüphelenilen kişilerin sayısı 7 bin 264'e gerilerken, müşahade altındaki kişi sayısı ise 150 bin 539 olarak açıklandı. Kovid-19 nedeniyle tedavi görerek sağlığına kavuşan ve taburcu edilen kişilerin sayısı ise 10 bin 844'e ulaştı.

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Çin dışında 57 vaka

Fotoğraf:Arşiv
  • Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde vaka sayısı 57'ye çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise bu sayı 10 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 105 kişi hayatını kaybetti

Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede son 24 saatte 105 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 48 yeni vaka da tespit edildi. Yeni ölüm vakalarının 100'ü koronavirüs salgının merkezi olan Hubey eyaletinde, 3'ü Hunan, 2'si de Guangdong eyaletinde gerçekleşti.

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Koronavirüs (Kovid-19) nedir?

  • Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.
  • İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

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1771e yükseldi

1771'e yükseldi

​Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 105 kişi hayatını kaybetti.
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