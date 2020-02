Koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? - Koronavirüs nedir? Koronavirüs can almaya devam ediyor: 1771 kişi hayatını kaybetti Çin'de ortaya çıkan koronavirüs her geçen saatte can almaya devam ediyor. Şu ana kadar Kovid-19 isimli koronavirüs nedeniyle 1771 kişi hayatını kaybetti. Çin'de salgından etkilenen 70 bin 548 kişi bulunurken, 10 bin 644 kişinin durumu ciddiyetini koruyor. Bölgede son 24 saatte 105 kişi yaşamını yitirirken, tedavi görerek virüsten kurtulan ve sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 10 bin 844'e ulaştı.

Haber Merkezi 17 Şubat 2020, 06:32 Son Güncelleme: 17 Şubat 2020, 06:37 AA