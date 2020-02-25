Çin'de Vuhan İran'da Kum

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hiçbir ciddi tedbir almayan İran, salgına teslim oldu. İran resmi makamları gizlemeye çalışsa da Kum’da çıkan virüs 11 şehire yayıldı. Tahran hala ciddi önlem almadığı için virüs, Afganistan, Irak, Suriye, Lübnan ve Türkiye başta olmak üzere tüm bölge için ciddi tehdit oluşturmaya başladı.
MERKEZ ÜSSÜ KUM
İran’da ‘koronavirüs alarmı’ kırmızı seviyeye çıktı. İran rejiminin sembol şehri Kum, Çin’in Vuhan eyaleti gibi virüsün merkez üssü oldu. İran resmi makamları çoğu Kum’da olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiğini 64 kişide de virüs tespit edildiğini açıklasa da bağımsız basın yayın organları durumun çok daha kötü olduğunu ifade ediyor.
11 ŞEHİRE YAYILDI
İddialara göre Kum’un yanı sıra Tahran, Markazi, İsfahan, Gilan, Mazandaran, Hamedan, Kazvin, Alborz, Tebriz ve Gulistan’ta da korona vakası tespit edildi. Virüse rağmen İran’da önlemler hala yetersiz. Tüm dünya, Çin’e aktarmalı uçak seferlerini durdururken İran seferlerine hala devam ediyor. Virüs 11 şehire daha yayıldıktan sonra okullar tatil edildi, spor müsabakalarının seyircisiz oynanması kararlaştırıldı, sinema ve tiyatrolar kapatıldı.
MORAL BOZULURMUŞ!
Virüsün bulaşma hızını artıran ise her gün on binlerce Şii’nin ziyaret ettiği türbeler oldu. İran, Irak ve Suriye’den binlerce Şii’nin ziyaret ettiği türbeler düne kadar açıktı. Kum Cuma imamı Muhammed Sayidi, “Türbeyi kapatmak kötü bir mesajdır, halkımızın morali bozulur, halkımız türbeye sığınarak moral alıyor” diye açıklama bile yaptı.
Türkiye’nin ‘Kum kentini karantinaya alın’ önerisini reddeden İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, kendi ülkesinden de benzer talepler gelince “Bizim halkımız çok kültürlüdür, bilinçlidir. Kendisi riayet eder ve dışarı çıkmaz” diyerek açıklama yaptı. İran Meclisi de dün koranavirüs için acil toplandı. Kapalı oturumda konuşan Kum Milletvekili Ahmet Emirabadi, Kum’da virüsün 3 hafta önce tespit edildiğini belirterek, “Kum kentinde son 2 haftada Kovid-19 nedeniyle 50 kişi öldü. Sağlık Bakanı kusurludur” dedi. Emirabadi, resmi açıklamanın geç yapıldığını öne sürdü.
KUMLU VEKİL İSYAN ETTİ
Emirabadi şunları kaydetti: “Mücadelede yetersiz kalındı. Kum’da durum iyi değil. Virüs bulaşmış hastalarla ilgilenen hemşirelerde hastalıktan korunacak özel giysi bulunmuyor. Hastalığı tespit edecek yeterli kit bulunmuyor. Birçok eczanede maske dahi yok. Kum’da 250 kişi karantinaya alındı. Sağlık Bakanı’nından Kum kentinin karantina altına alınmasını talep ettim. ‘Halka neden yalan söylüyorsunuz? diye sordum.” Emirabadi, ölenlerin listesi kimlik bilgilerinin de elinde olduğunu söyledi.
ORTALIK KARIŞTI
Kum Milletvekili bu sözlerden kısa bir süre sonra fenalık geçirerek Meclis Acil Servisi’ne kaldırıldı. Emirabadi’nin de koronavirüs kaptığı bu nedenle Meclis’te oturduğu sandalyenin dezenfekte edildiği iddia edildi. Karantinaya alınmak istenen vekil Emirabadi, bu durumu kabul etmeyerek evine döndü.
Son sayı 79 bin
- Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan insan sayısı her geçen dakika artıyor. Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 79 bini geçerken, Çin ana karasında 77 bin 150 vakaya rastlandı. Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte salgın nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti, 409 yeni vaka tespit edildi. Böylelikle ülkedeki toplam can kaybı, 2’si Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 594’e çıktı.
Hastanede maske yasak
- Şii dünyasının en büyük dini hafızasının İran'ın Kum şehrinde olduğunu belirten İranlı gazeteci Taha Kermani, bu şehirdeki türbelerin virüsün yayılmasında etkili olduğunu söyledi. Kermani şunları kaydetti: “Türbelerin etrafında demirler var. İnsanlar gelenek olarak ziyaret sırasında bu demirleri öperler. Bir ara en azından insanlar öpmesin diye bu bölgelere korkuluk koydular, daha sonra ise tepki gelir diye kaldırdılar. Bölgeye girişler serbest. Buraya haftalık gelip giden hocalar var. Bir hemşire ziyaretçileri durdurup ateşi bile ölçmüyor. Şehrin sınırlarında hiçbir kontrol yok.”
- 2 VEKİLE DE BULAŞTI
- “Birçok şehirde enfekte şüphesi olan insanlar var. İki milletvekilinde koronavirüs olduğu kanıtlandı. Bunlar seçim çalışmaları sırasında binlerce kişiyle temas etti. Tahran’ın 13'üncü bölge belediye başkanı enfekte oldu. Medeni Hastanesi’nde hastane personelinin maske takmasının ‘halk panik olmasın’ denilerek yasaklandığı iddia ediliyor.”
- ÇİN’E HALA SEFER VAR
- “Ölümler gerçekleşmeseydi, ülkede virüsün varlığı dahi kabul edilmiyordu. İran’ın Mahan Havayolları’na ait beş uçak her gün Çin’e gidip geliyordu. Çin Büyükelçisi, ‘Tüm dünya havayollarını kapattı, İran havayollarını kapatmadı bizimle çalışmayı sürdürdü” diye teşekkür etti. Sonuç ortada, hala İran’dan Şangay’a aktarmalı olarak bilet alınabiliyor.”
Virüs hattı
İran’daki virüs tüm bölgeyi tehdit ediyor. Afganistan, İran ve Irak üzerinden Suriye ile Lübnan’a gönderilen Şii milisler virüsün bulaşmasını hızlandırıyor. Bu milislerin Suriye’ye gönderilmeden önce Kum ve Tahran başta olmak üzere Şiiler için önemli türbelere götürüldüğü iade ediliyor. Ayrıca Şii mezhebinin eğitim merkezi durumundaki Kum’a, Afganistan, Irak, Suriye, Lübnan ve Bahreyn başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından öğrenci gelmeye devam ediyor. Bu durum tehlikeyi büyütüyor.
Sınıra termal kamera
- Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda da Kovid-19 tedbirleri üst düzeye çıkarıldı. Bu kapsamda önceki gün saat 17.00 itibarıyla İranlıların ve diğer yabancıların söz konusu sınır kapısından yurda girişine izin verilmezken, Türkiye'den İran'a geçişler ise kontrollü olarak devam ediyor. İran üzerinden yurda giriş yapacak Türk vatandaşları için ise sınır kapısında bir dizi önlem alındı. Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü’nce sınır kapısında doktor ve hemşirelerden oluşan bir grup sağlık çalışanının görevlendirilmesinin ardından gümrük içine de termal kamera kuruldu.
- SON UÇAK GELDİ
- Sağlık Bakanlığının İran'dan Türkiye'ye yapılan seferlerin önceki gün saat 20.00 itibarıyla geçici olarak durdurulması kararının ardından İran'dan gelen son uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Bu kapsamda İran'dan gelen son uçak İstanbul Havalimanı'na inerken, bazı yolcuların maske taktıklarını görüldü.
- TREN SEFERLERİ DURDU
- Türkiye ile İran arasında karşılıklı olarak işletilen tren seferleri durduruldu. TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamada, "Türkiye- İran arasında karşılıklı işleyen Trans Asya Ekspresi ve Van-Tahran yolcu treni ile yük treni seferleri 23 Şubat Pazar saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durduruldu" denildi.
4 ülkeye daha sıçradı
Yeni tip koronavirüs Irak, Bahreyn, Kuveyt ve Afganistan’a da sıçradı. Irak'ın Necef kentinde, İranlı bir öğrencide yeni tip koronavirüs vakası görüldü. Necef Sağlık Dairesi Başkanı Rıdvan Kindi, kentte dini bilimler alanında eğitim alan İran uyruklu bir öğrencide yapılan tetkikler neticesinde Kovid-19 tespit edildiğini söyledi. Kindi, öğrencinin hastaneye kaldırılarak, karantina altına alındığını kaydetti.
10 KİŞİ DE KARANTİNADA
Bahreyn Sağlık Bakanlığı da, İran'dan dönen bir kişide koronavirüs görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu açıkladı. İran'dan dönen bir kişi, virüs belirtilerinin ortaya çıkması üzerine Selmaniye bölgesindeki İbrahim Halil Kanu Sağlık Merkezi'nde karantina altına alındı.
Afganistan Kamu Sağlık Bakanı Ferozuddin Feroz, ülkenin batısındaki Herat vilayetinde bir kişide Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi. Feroz, vilayette acil durum ilan edildiğini belirtti. Ülkede, en az 10 kişi yeni tip koronavirüs şüphesiyle de karantinaya alındı.
KUVEYT’TE 3 VAKA
Kuveyt Sağlık Bakanlığı da, İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Meşhed kentinden gelen kişilere yapılan ilk test sonucuna göre 53 yaşındaki bir Kuveyt vatandaşı ile 61 yaşındaki bir Suudi Arabistan vatandaşının yanısıra Kuveyt'te yaşayan 21 yaşındaki vatansız (haymatlos) bir kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
İtalya’da panik
İtalya'da koronavirüs salgınında 2 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye ulaştı. Bu arada İtalya'da virüsün görüldüğü bölgelerde halk marketlere akın etti. Paniğe kapılan halk salgına hazırlık amacıyla stoklamak için marketleri boşalttı.
Aşıyı bulduk
- Çin’in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, korona virüsü için aşının bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiğini duyurdu. Hanhui, Moskova’da Rus basınına yaptığı açıklamada, “Çin’deki bilim adamlarımızın bulduğu ilaç etkisini kanıtladı ve testler başarılı şekilde devam ediyor. İlaca yönelik çalışmaların son kısmının kısa süre zarfında bitirilmesi hedefleniyor ve Şubat sonuna kadar Çin’deki tüm şehirlerde hayat normale dönecek. Virüsün yayılma merkezinde ise hayatın Mart sonuna kadar düzelmesi planlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü’yle çalışıyoruz. Ekibimizin içinde 2 Rus bilim adamı da var. Rusya’ya ve halkına destekleri için teşekkür ederiz” dedi.