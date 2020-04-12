Dünya Koronavirüs salgınına rağmen düzenlenen partide silahlı saldırı 6 yaralı
AMERİKA

Koronavirüs salgınına rağmen düzenlenen partide silahlı saldırı: 6 yaralı

ABD’nin California eyaletinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle "evde kal" talimatına rağmen düzenlenen geniş katılımlı partide çıkan silahlı saldırıda 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Kern County Sağlık Departmanı internet sitesine göre, salgın sırasında &quot;evde kal&quot; talimatına uymayanlara para ve hapis cezası öngörülüyor.
Kern County Sağlık Departmanı internet sitesine göre, salgın sırasında "evde kal" talimatına uymayanlara para ve hapis cezası öngörülüyor.

Kern County Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, salgın nedeniyle eyalet genelinde uygulanan "evde kal" talimatına rağmen Bakersfield kentinde yaklaşık 400 kişilik bir grubun parti düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada, partide meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı, olayın soruşturulduğu kaydedildi.

Kern County Sağlık Departmanı internet sitesine göre, salgın sırasında "evde kal" talimatına uymayanlara para ve hapis cezası öngörülüyor.

ABD'nin 40 milyon nüfusuyla en kalabalık eyaleti olan California’da, John Hopkins Üniversitesi güncel verilerine göre 22 bin 416 Kovid-19 vakası ve 634 can kaybı bulunuyor.

Dünyanın korkusu koronavirüste vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı
KORONAVİRÜS
Dünyanın korkusu koronavirüste vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 737 kişi hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 737 kişi hayatını kaybetti

Afrika'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 744'e çıktı
KORONAVİRÜS
Afrika'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 744'e çıktı

ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 831 oldu
KORONAVİRÜS
ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 831 oldu
Abone Ol Google News
Başka türlü olmazdı

Başka türlü olmazdı

​Sokaklar boşalmayınca yasak geldi.
Cumhurbaşkanı devam dedi

Cumhurbaşkanı 'devam' dedi

"İstifasını sunması kendi takdiridir, ancak nihai karar..."
İstifasekteye uğratır

'İstifa
sekteye uğratır'

​Devlet Bahçeli'den 'Süleyman Soylu' açıklaması
14 tonluk<br>cömert hediye

14 tonluk
cömert hediye

​İngiliz Bakan Türkiye'ye teşekkür etti.
Ücretsiz izne<br>3 ay destek

Ücretsiz izne
3 ay destek

​Bakan Albayrak müjdeyi verdi.
İlaç üretir<br>gibi üretiyoruz

İlaç üretir
gibi üretiyoruz

​Koronavirüsün yükselen yıldızı kolonya.
İtalya'da<br>mafya sahnede

İtalya'da
mafya sahnede

​Devletin yerini alma amacındalar.
Ahlaksız teklif

Ahlaksız teklif

​"Kaşıkçı'nın ailesine para verelim..."
Erdoğan mesaide!

Erdoğan mesaide!

​İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı.
'Kimse balta <br>vuramayacak'

'Kimse balta
vuramayacak'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsünden 'Soylu' yorumu
Yasak sona erdi

Yasak sona erdi

Toplam 24 bin 88 kişiye ceza kesildi.
Korona korkusu ölüm getirdi

Korona korkusu ölüm getirdi

Evinde sürekli çamaşır suyu ile temizlik yapıyordu.
Yasağı ihlal edenlere ceza kesildi

Yasağı ihlal edenlere ceza kesildi

​İstanbul Valisi Yerlikaya, 48 saatlik ceza miktarını açıkladı.
Küçükçekmece'yi<br>karıştırmışlardı

Küçükçekmece'yi
karıştırmışlardı

​Görevini yapan polislere saldıran 4 şüpheli tutuklandı.
Azalma eğilimi sürüyor

Azalma eğilimi sürüyor

​Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs sonuçlarını açıkladı.
Hayat dama sığar

Hayat dama sığar

​Adanalılar, gökyüzünü uçurtmalarla renklendirdi.
ABD'de kriz tırmanıyor

ABD'de kriz tırmanıyor

Son 24 saatte 2 bine yakın kişi can verdi, halk panikte.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.