Dünya Koronavirüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor Ölü sayısı 42 bin 345e yükseldi
KORONAVİRÜS

Koronavirüs salgınında ölü sayısı 42 bin 345’e yükseldi - Koronavirüste son durum

Koronavirüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor: Ölü sayısı 42 bin 345'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 42 bin 345’e, virüs bulaşan hasta sayısı ise bir milyon kişiye yaklaşarak, 860 bin 181’e yükselirken; 178 bin 359 kişi de tedavi edildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 12 bin 428’e yükselirken, vaka sayısı da 105 bin 792’ye çıktı.

İran'da ölü sayısı 2 bin 898'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı.

Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 898’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 44 bin 605’e çıktığını bildirdi.

SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları
DÜNYA
SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları

ABD'de vaka sayısı 189 bin 624

ABD’de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin’i ve İtalya’yı geçti. 189 bin 624 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 80 olarak açıklandı. ABD, dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna geldi.

ABD'deki koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti
DÜNYA
ABD'deki koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti

Orta Avrupa'da vaka ve ölü sayılarında yükseliş

Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi.

Almanya’da vaka sayısı 71 bin 808’e yükselirken; 775 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Fransa’da 52 bin 836 kişide virüs tespit edildiği ve 3 bin 532 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İspanya’da vaka sayısı 95 bin 923’e ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 464’e çıktığı bildirildi.

İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının bin 793’e, vaka sayısının da 25 bin 481’e çıktığı belirtildi.

Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım: Paketlerin üzerindeki yazı dikkat çekti
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Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde, koronavirüs salgınına karşı maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezanfektan üretildi.
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Bakanlık bünyesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen malzemelerin, koronavirüs salgını ile mücadele eden iki ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatı üzerine İspanya ve İtalya'ya gönderilmesine karar verildi.
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Üretim noktalarında paketlenen yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye-İspanya, Türkiye-İtalya bayrakları yan yana bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağına yüklendi.
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Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle' notu yer aldı.
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Maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezenfektanlar, kargo uçağı A400 M ile İspanya ve İtalya'ya gönderildi. Uçak önce İspanya, ardından İtalya'ya giderek yardım malzemelerini teslim edecek.
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Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı 
Title
Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım: Paketlerin üzerindeki yazı dikkat çekti
Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfaktanlar, askeri kargo uçağıyla İspanya ve İtalya'ya gönderildi. Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var" sözleri ile 'Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle' notu yer aldı.


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Çin'de başlayarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ABD'yi 11 Eylül saldırılarından daha çok etkiledi. Küresel pandemi, yaklaşık 3 bin kişini öldüğü 11 Eylül saldırısından sonra ABD'yi bu kadar büyük vuran ikinci felaket oldu. ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 31 Mart itibari ile 4 bin 80 olarak açıklandı, böylece dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna geldi. 11 Eylül'de yaşananların mevcut durum karşısında 'hiçbir şey' olmadığını söyleyen, yoğun bakım ünitesi doktoru Steven Kassapidis "Hastanelerdeki koşullar İncil'deki cehennem tasviri gibi" ifadelerini kullandı. Enfekte hastaları tedavi için alan bulmaya çalışan yetkililer, tedavi için kolej ve kongre merkezlerini hastaneye çeviriyorlar.

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