Dünya Koronavirüs salgınının en tehlikeli mekanı Nargile kafeler de kapatılmalı
KORONAVİRÜS

Koronavirüs salgınının en tehlikeli mekanı: Nargile kafeler de kapatılmalı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tedbirlerini en üst seviyeye çıkaran Türkiye'de nargile kafelerin açık durumda olması toplum sağlığını tehlikeye atıyor. Koronavirüsün akciğer fonksiyonlarına büyük ölçüde zarar verdiğinin altını çizen uzmanlar, nargilenin salgının yayılması konusunda önemli bir risk faktörü olduğunu vurguluyor. Tüm dünyayı etkisi altına alarak ölümcül bir salgın haline gelen koronavirüs özellikle yaşlıları, akciğer hastalarını ve sigara içenleri daha savunmasız hale getiriyor.

Hasan Hız Yeni Şafak
ARŞİV.
ARŞİV.

Çin'de ortaya çıkarak küresel bir salgın haline gelen koronavirüsün Türkiye'de görülen vaka sayısı 18 oldu.

Salgınla ilgili vaka sayıları artarken, Türkiye genelinde alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarılmış durumda.

Bilindiği üzere, İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin bugün saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetlerinin durdurulacağını duyurdu.

NARGİLE KAFELER TEHDİT DURUMUNDA!

Toplum sağlığını tehdit eden gece kulüplerinin faaliyetlerinin yanı sıra nargile kafelerin açık durumda olması bir risk faktörü olarak öne çıkıyor.

UZMANLAR: NARGİLELER BULAŞTIRICI ÖZELLİĞE SAHİP

Uzmanlar, koronavirüsün akciğer fonskiyonunlarına büyük ölçüde zarar verdiğini hatırlatarak, "Nargile kafeler viral hastalıklar açısından ciddi bir bulaş kaynağı. Aynı marpucu kullansın, kullanmasın, nargile içiminin aynı makineden yapılmasının dahi viral hastalıkların bulaşmasında etkili" değerlendirmesinde bulundu.

PROF ÖZGÜNEŞ: SİGARA VE NARGİLE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE HASAR VERİYOR

Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Okan Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nail Özgüneş, sigara ve nargile gibi ürünlerin bağışıklık sistemi üzerinde hasarlara yol açtığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

  • "Bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkisi olduğu herkesin kabul ettiği bir gerçek. Bu virüs solunum yolunda çok önemli bir hastalık oluşturduğu için sigara ile ilişkisi buradan kaynaklanıyor. Son 2.5 yıldır dört mevsim devam eden, solunum sistemleri enfeksiyonları ile karşılaşıyorum. Hastalarımın büyük bölümünde enfeksiyona yakalananların 2-3 gün sürede artık sigara içemeyeceklerini söylüyorlar. Zaten o tarzdaki hastalar, o dönemden itibaren sigara kullanamıyorlar. Sigaranın geçmişte sebep olduğu hasarlar, sigara kullananlarda meydana gelen KOAH hastalığı zaten virüs bulaşanları daha savunmasız hale getiriyor"

Prof. Dr. Ateş Kara

ATEŞ KARA: SİGARA VE NARGİLE RİSKLERİ YÜKSELTİYOR!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da, sigara riskine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

  • "Virüsü alma yönünden herkes aynı riskte. Sigara içiyorsanız riskiniz daha fazla doğru; ama onun dışında virüsü alma yönünden herkes aynı riski taşıyor. O nedenle önlemleri herkesin alması lazım. Ama virüs aldıktan sonra hastalığın geçirilmesinde kimler daha ağır geçiriyor veya kimler hastaneye yatacak kadar ağır geçirebiliyor? İşte o grupta direkt olarak öne çıkan birincisi yaş. Yaşamın tecrübeli dönemi, 60-65 yaşın üstü. Artı tansiyon gibi, şeker hastalığı, kalp hastalığı ya da kronik akciğer hastalığı gibi altta başka bir hastalığı olanlar veya savunma sistemini zayıflatıcı ilaç kullananlar, bu kişilerde hastalığın daha ağır seyrettiğini biliyoruz. Onların da riskinin çok daha yüksek olduğunu biliyoruz"

KORONAVİRÜS NEDİR?

Koronavirüs, hayvanlarda yaygın olarak görülen bir virüs türü. Virüsün 4 alt türü var. Ender olarak hayvanlardan insanlara bulaşabiliyor. Hayvanlardan insanlara bulaştığında oluşan hastalığa “zoonoz” deniyor. Koronavirüsün insandan insana bulaşabilen türünün ilk örnekleri 2003 yılında ortaya çıkan SARS ve 2019 yılında Suudi Arabistan’da ortaya çıkan MERS salgınlarında görüldü. Şu anda gündemde olan tür ise SARS ve MERS salgınlarındaki türden farklı, daha önce tanımlanmamış yeni bir tür. Yeni ortaya çıkan bu koronavirüs türüne verilen isim “2019-nCoV”. Hastalardan elde edilen numunelerdeki virüsün elektron mikroskobu ile çekilen ilk fotoğraf görüntüsü Çin Hastalıkları Kontrol ve Önleme Kurumu (CCDC) tarafından 27 Ocak’ta yayınladı. Fotoğrafta da görüldüğü üzere virüsün yüzeyinde onu kaplayan bir halka görülüyor. Bu kısım “taç” anlamına gelen “korona” kelimesi ile ifade ediliyor.


HASTALIK NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

En sık görülen, en çok sakat bırakan ve en çok öldüren hastalıklar toplum sağlığı açısından “önemli hastalık” olarak tanımlanır. Ayrıca bir salgında hastalık etkeninin (virüs, bakteri veya mantar olabilir) kişiden kişiye bulaşma hızı, bulaştığı kişilerde şiddetli hastalık ortaya çıkma oranı, hastalık ortaya çıkan kişiler arasındaki ölüm oranı da salgının ne düzeyde önemli olduğuna işaret eder. Gelişen salgın için önleme ve tedavi yönteminin olup olmaması da önem taşır. Daha önce görülen koronavirüs salgınlarından SARS salgınında her 100 hastanın 11’i, MERS salgınında ise her 100 hastanın 35’i ölümle sonuçlanmıştı. Mevcut salgında net bir ölümlülük oranından bahsetmek şu an için mümkün olmasa da hasta ve ölen kişi sayıları incelendiğinde bu oranın SARS ve MERS’e göre daha düşük olduğu, yaklaşık olarak yüzde 3-4 düzeyinde olduğu söylenebilir.

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