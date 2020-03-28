Dünya Koronavirüs şüphesiyle banka şubesi kapatıldı 6 çalışan 14 günlük karantina süresi için evlerine gönderildi
KORONAVİRÜS

Bilecik haberleri: Koronavirüs şüphesiyle banka şubesi kapatıldı!

Koronavirüs şüphesiyle banka şubesi kapatıldı: 6 çalışan 14 günlük karantina süresi için evlerine gönderildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, özel bir bankanın şube müdürü G.E. ateşi 39 dereceye yükselince ‘koronavirüs’ şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 6 çalışan 14 günlük karantina süresi için evlerine gönderilirken, önlem amaçlı dezenfekte edilen banka şubesi, geçici olarak kapatıldı.

Haber Merkezi DHA
Önlem amaçlı dezenfekte edilen banka şubesi, geçici olarak kapatıldı.
Önlem amaçlı dezenfekte edilen banka şubesi, geçici olarak kapatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki, özel bir bankanın şube müdürü G.E., dün aniden rahatsızlandı. Ateşi 39 dereceye çıkan kadın müdür, koronavirüs şüphesiyle Eskişehir’deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bankada çalışan 6 personel de 14 günlük karantina için eve gönderildi.

Bankada çalışan 6 personel de 14 günlük karantina için eve gönderildi.

Geçici olarak hizmete ara verdi

Banka şubesi ise önlem amacıyla dezenfekte edilerek, kapatıldı. Banka, müşterilerine gönderdiği mesaj ile şubenin geçici olarak hizmetlerine ara verdiğini bildirerek, “Değerli müşterimiz, bizim için her şeyden öncelikli olduğu bilinciyle, Koronavirüs tehlikesine karşı Bozüyük Şube'mizde hizmet vermeye geçici bir süre ara vermiş bulunmaktayız. Şubemiz hizmet vermeye başladığında sizi tekrar bilgilendireceğiz. Bu süreçte işlemlerinizi diğer şubelerimizden, ATM'lerimizden mobil ve internet şubesinden gerçekleştirebilirsiniz” denildi.

Ayrıca bankanın pencerelerine de bilgilendirme yazıları asılarak müşteriler, Bilecik kent merkezindeki şubeye yönlendirildi.

Banka müdürü G.E.’ye yapılan koronavirüs testinin henüz sonuçlanmadığı öğrenildi.

5 yılda inşa etti: Koronavirüse karşı yer altına çekildi
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İngiltere’nin Lincolnshire kentinde yaşayan mucit ve Youtuber olan Colin Furze, 2015 yılında evinin arka bahçesine sığınak inşa etmeye başladı.
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Sığınakta oyun konsolları, televizyon, jeneratör ve bolca yiyecek bulunuyor.
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5 yıllık inşaat süresini görüntüleyen Furze, canı sıkıldığında çalmak için sığınağına bir bateri koydu.
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Yerin altında olan sığınakta davulunu komşuları rahatsız etmeden çaldığını ifade etti.
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5 yılda inşa etti: Koronavirüse karşı yer altına çekildi
İngiltere'de Youtuber ve mucit olan Colin Furze, 5 yıl boyunca arka bahçesine çelikten 'sığınak' inşa etti. Furze, koronavirüs salgınını sığınağında geçireceğini söyledi.

USNS Mercy gemisi limana geldi: Los Angeles’ta en büyük hastane olacak
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ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı bin yatak kapasiteli ve 800 tıbbi personeli bulunan Amerikan Deniz Kuvvetlerine bağlı USNS Mercy hastane gemisi Los Angeles limanına geldi.
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Geminin gelişi ile ilgili açıklama yapan Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcettı “Bu gemi Los Angeles’ta en büyük hastane olacak” dedi.
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Gemide Covid-19 hastalarına bakılmayacağını söyleyen Garcetti, yüzen hastanenin Covid-19 ile ilgili hastalıklarla uğraşan hastanelerin üzerinden yükü alacağını ve virüs taşımayan diğer hastalara hizmet vereceğini açıkladı.
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Los Angeles Bölgesi yöneticisi Janice Hahn ise yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz hafta sonu kumsallarda gördüğümüz kalabalık kabul edilemez” diyerek bölgeye bağlı tüm kumsal ve yürüyüş yollarını kapattıklarını açıkladı.
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Los Angeles Bölgesi Halk Sağlığı Yöneticisi Dr. Muntu Davis’in imzaladığı kararın hemen devreye konulacağını belirten Hahn ayrıca kumsallarda bulunan bisiklet yolu, tuvaletler vb. halka açık tesislerinde kapandığını belirtti.
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Hahn, “Güneşli bir günde kalabalıkların kumsallarda virüs yaydığı bir hafta sonunu daha kabul edemeyiz” şeklinde konuştu.
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ABD, 100 binin üzerinde korona virüsü vakası ile en çok hastalık görülen ülkeler arasında birinci sıraya yükselirken eyalet ve şehirlerde virüsün yayılmasını kontrol edebilmek için önlemleri artırılıyor.
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4 bin 608 vakanın bulunduğu ve şu ana kadar 90 kişinin hayatını kaybettiği Kaliforniya eyaletinde bin 482 kişi ile en çok vakanın görüldüğü Los Angeles Bölgesinde daha önce verilmiş “Evde Kalın” kararı yinelendi. Bugün 257 yeni vakanın görüldüğü bölgede 26 kişi hayatını kaybetti.
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Los Angeles Bölgesinde hastalık sebebi ile ölüm oranı yüzde 1.8 ile ABD’de en çok hastalık görülen New York’un üzerine çıktı.
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USNS Mercy gemisi limana geldi: Los Angeles’ta en büyük hastane olacak
ABD Başkanı Donald Trump'ın görevlendirdiği San Diego deniz üssünde bakımı tamamlanan Amerikan Deniz Kuvvetlerine bağlı USNS Mercy hastane gemisi Los Angeles Limanı'na geldi. Geminin gelişi ile ilgili açıklama yapan Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcettı “Bu gemi Los Angeles'ta en büyük hastane olacak” dedi.


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