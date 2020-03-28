Koronavirüs şüphesiyle banka şubesi kapatıldı: 6 çalışan 14 günlük karantina süresi için evlerine gönderildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki, özel bir bankanın şube müdürü G.E., dün aniden rahatsızlandı. Ateşi 39 dereceye çıkan kadın müdür, koronavirüs şüphesiyle Eskişehir’deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bankada çalışan 6 personel de 14 günlük karantina için eve gönderildi.

Bankada çalışan 6 personel de 14 günlük karantina için eve gönderildi.

Geçici olarak hizmete ara verdi

Banka şubesi ise önlem amacıyla dezenfekte edilerek, kapatıldı. Banka, müşterilerine gönderdiği mesaj ile şubenin geçici olarak hizmetlerine ara verdiğini bildirerek, “Değerli müşterimiz, bizim için her şeyden öncelikli olduğu bilinciyle, Koronavirüs tehlikesine karşı Bozüyük Şube'mizde hizmet vermeye geçici bir süre ara vermiş bulunmaktayız. Şubemiz hizmet vermeye başladığında sizi tekrar bilgilendireceğiz. Bu süreçte işlemlerinizi diğer şubelerimizden, ATM'lerimizden mobil ve internet şubesinden gerçekleştirebilirsiniz” denildi.

Ayrıca bankanın pencerelerine de bilgilendirme yazıları asılarak müşteriler, Bilecik kent merkezindeki şubeye yönlendirildi.

Banka müdürü G.E.’ye yapılan koronavirüs testinin henüz sonuçlanmadığı öğrenildi.

FOTOĞRAF 10 İngiltere’nin Lincolnshire kentinde yaşayan mucit ve Youtuber olan Colin Furze, 2015 yılında evinin arka bahçesine sığınak inşa etmeye başladı. Sığınakta oyun konsolları, televizyon, jeneratör ve bolca yiyecek bulunuyor. 5 yıllık inşaat süresini görüntüleyen Furze, canı sıkıldığında çalmak için sığınağına bir bateri koydu. Yerin altında olan sığınakta davulunu komşuları rahatsız etmeden çaldığını ifade etti. 5 yılda inşa etti: Koronavirüse karşı yer altına çekildi İngiltere'de Youtuber ve mucit olan Colin Furze, 5 yıl boyunca arka bahçesine çelikten 'sığınak' inşa etti. Furze, koronavirüs salgınını sığınağında geçireceğini söyledi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder