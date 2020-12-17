Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Koronavirüsbitmeden yeni bir salgına uyandılar İngilterede yüksek derecede bulaşıcı kuş gribi salgını
AVRUPA

Koronavirüs bitmeden yeni bir salgına uyandılar: İngiltere’de yüksek derecede bulaşıcı 'kuş gribi' salgını

İngiltere’nin Derbyshire bölgesinde yüksek derecede bulaşıcı “kuş gribi” salgını doğrulandı. Salgının yaşandığı yer “koruma bölgesi” ilan edildi.

Haber Merkezi İHA
Avrupa ülkesinde alarm verildi.
Avrupa ülkesinde alarm verildi.

Koronavirüs salgının ardından İngiltere’de kuş gribi alarmı verildi. Halk sağlığı yetkilileri yaptığı açıklamada, Derbyshire bölgesinde yüksek derecede bulaşıcı “kuş gribi” salgınının doğrulandığını ve salgının yaşandığı yerin “koruma bölgesi” ilan edildiğini aktardı.

  • Yetkililer, Derbyshire’ın güneyindeki bir tesisteki kümes hayvanların da H5N8 kuş gribi türünün bulunduğunu duyurdu. Sağlık yetkilileri, hastalığın diğer hayvanlara ve insanlara yayılma riskini sınırlandırmak için enfeksiyon alanı etrafında 3 kilometrelik bir koruma bölgesi ve 10 kilometrelik gözetim bölgesi kurulduğunu açıkladı.

İHA
İngiltere’de yüksek derecede bulaşıcı 'kuş gribi' salgını.

Bölgedeki kümes hayvanlarının karkaslarının, yumurtalarının, kümes çöplerinin ve gübrenin hareketine kısıtlama getirildi.

Japonya’da kuş gribi: Salgın 10 eyalete sıçradı 3 milyon tavuk itlaf edildi
DÜNYA
Japonya’da kuş gribi: Salgın 10 eyalete sıçradı 3 milyon tavuk itlaf edildi

GIDA GÜVENLİĞİ RİSKİ

Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan belgelere göre, 3 kilometrelik koruma bölgesi Mackworth ve Mickleover’ın eteklerine kadar uzanıyor. Gözetim bölgesi ise, Derbyshire’ın büyük bölümlerinin yanı sıra Willington, Hilton ve Duffield’ı da içine alıyor.

  • İngiltere Halk Sağlığı tarafından yapılan açıklamada, halka yönelik riskin çok düşük olduğu ve Gıda Standartları Kurumu’nun (FSA) çok düşük bir gıda güvenliği riski oluşturduğunu ifade ettiğini aktarıldı. Halk sağlığı, uygun şekilde pişirilmiş kümes hayvanı ürünlerini yemenin güvenli olduğunu açıkladı.

Japonya’da kuş gribi salgını bir bölgeye daha sıçradı: 83 bin tavuk itlaf edilecek
DÜNYA
Japonya’da kuş gribi salgını bir bölgeye daha sıçradı: 83 bin tavuk itlaf edilecek

Derbyshire İlçe Konseyi Sağlık ve Topluluklar Kabine Üyesi olan Konsey Üyesi Carol Hart konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Maalesef Güney Derbyshire’da teyit edilmiş bir kuş gribi vakası yaşadık ve ticaret standartları memurlarımız, Derby City’deki meslektaşlarımızla birlikte Defra ile yakın bir şekilde çalışıyorlar. Kuşu olan herkesi teşhis etmeleri ve kısıtlamaları bildiklerinden ve kurallara harfiyen uyduklarından emin olmaları gerçekten önemli. Halk sağlığına yönelik risk düşük ancak kontrol bölgesine seyahat eden kişilerin salgından haberdar olması gerekiyor. Bölgede insanlara bölgeye ne zaman girdiklerini bildiren yol kenarı işaretleri olacak" dedi.

Öte yandan İngiltere’de 2 Kasım tarihinde şehirde bulunan bir tesiste 480 kümes hayvanında H5N2 türü grip tespit edilmiş, virüsün insanlar arasında yayılmasını engellemek amacıyla 480 hayvan itlaf edilmişti. 29 Kasım tarihinde ise İngiltere’nin Kuzey Yorkshire bölgesinde bulunan bir hindi çiftliğinde de kuş gribi tespit edilmiş ve 10 bin 500 hindi itlaf edilmişti.


Güney Kore’de kuş gribi tehlikesi: 390 binden fazla tavuk ve ördek itlaf edildi
DÜNYA
Güney Kore’de kuş gribi tehlikesi: 390 binden fazla tavuk ve ördek itlaf edildi

Japonya'da çifte virüs paniği: Koronavirüsten sonra kuş gribi de yayılıyor
DÜNYA
Japonya'da çifte virüs paniği: Koronavirüsten sonra kuş gribi de yayılıyor

Hollanda'da kuş gribi alarmı: İnsanlara bulaşma riski var
DÜNYA
Hollanda'da kuş gribi alarmı: İnsanlara bulaşma riski var

Fransa’da 'kuş gribi' paniği başladı: İkinci bir kentte daha görülmesi paniğe yol açtı
DÜNYA
Fransa’da 'kuş gribi' paniği başladı: İkinci bir kentte daha görülmesi paniğe yol açtı

Japonya’da kuş gribi salgını endişesi büyüyor: 48 bin tavuk itlaf edilecek
DÜNYA
Japonya’da kuş gribi salgını endişesi büyüyor: 48 bin tavuk itlaf edilecek

Fransa'da 'kuş gribi' paniği: 45 bölgede kümes hayvanları için karantina ilan edildi
DÜNYA
Fransa'da 'kuş gribi' paniği: 45 bölgede kümes hayvanları için karantina ilan edildi

Hollanda'da 'kuş gribi' paniği: İki ölü ördekte tespit edildi çiftçiler uyarıldı
DÜNYA
Hollanda'da 'kuş gribi' paniği: İki ölü ördekte tespit edildi çiftçiler uyarıldı
Abone Ol Google News
Yasağarağmen satılıyor!

Yasağa
rağmen satılıyor!

İki ay içerisinde 92 kişinin canını aldı.
Yoğun karyağışı bekleniyor

Yoğun kar
yağışı bekleniyor

​Meteoroloji olumsuzluklara karşı uyardı.
Türkiyeyesiper olacak

Türkiye'ye
siper olacak

​Hisar-U sistemleri S-400'lerin yerini alacak.
Türk askeri<br>göreve başladı

Türk askeri
göreve başladı

​Milli Savunma Bakanlığı ilk görüntüleri paylaştı.
Yeni felaket kapıda

Yeni felaket kapıda

Muhalefetin başbakan adayı acı gerçeği açıkladı..
Türk işi gol

Türk işi gol

​Milli yıldızlar Fransa'yı sallamaya devam ediyor.

Su içmeye<br>kalkınca fark etti

Su içmeye
kalkınca fark etti

​Denizli'de gece yarısı maganda dehşeti.

DSÖ müjde verdi

DSÖ müjde verdi

​Kritik toplantı sonrası Bakan Koca'dan aşı açıklaması.
Alay konusu oldu

Alay konusu oldu

Kurşun geçirmez camın arkasından konuşmuştu
38 adres basıldı

38 adres basıldı

​Silah kaçakçılarına eş zamanlı operasyon.
Yasalara özen gösteriyoruz

Yasalara özen gösteriyoruz

​YouTube'dan Türkiye'ye temsilci.
PKK milyonlarca ağaç yaktı

PKK milyonlarca ağaç yaktı

​Bilançoyu Fuat Oktay paylaştı.
Elbisesiyle gömdüler

Elbisesiyle gömdüler

​CHP'li belediye cenazeleri ortada bıraktı.
CHP'deki taciz <br>Meclis'e taşınıyor

CHP'deki taciz
Meclis'e taşınıyor

Tacize uğrayan kadınlar TBMM'ye başvurdu.
Operasyon düğmesine basmışlardı

Operasyon düğmesine basmışlardı

​FETÖ'nün 17 Aralık ihanetinin yedinci yılı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.