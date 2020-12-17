Koronavirüs bitmeden yeni bir salgına uyandılar: İngiltere’de yüksek derecede bulaşıcı 'kuş gribi' salgını

Koronavirüs salgının ardından İngiltere’de kuş gribi alarmı verildi. Halk sağlığı yetkilileri yaptığı açıklamada, Derbyshire bölgesinde yüksek derecede bulaşıcı “kuş gribi” salgınının doğrulandığını ve salgının yaşandığı yerin “koruma bölgesi” ilan edildiğini aktardı.

Yetkililer, Derbyshire’ın güneyindeki bir tesisteki kümes hayvanların da H5N8 kuş gribi türünün bulunduğunu duyurdu. Sağlık yetkilileri, hastalığın diğer hayvanlara ve insanlara yayılma riskini sınırlandırmak için enfeksiyon alanı etrafında 3 kilometrelik bir koruma bölgesi ve 10 kilometrelik gözetim bölgesi kurulduğunu açıkladı.

İHA İngiltere’de yüksek derecede bulaşıcı 'kuş gribi' salgını.

Bölgedeki kümes hayvanlarının karkaslarının, yumurtalarının, kümes çöplerinin ve gübrenin hareketine kısıtlama getirildi.

DÜNYA Japonya’da kuş gribi: Salgın 10 eyalete sıçradı 3 milyon tavuk itlaf edildi

GIDA GÜVENLİĞİ RİSKİ

Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan belgelere göre, 3 kilometrelik koruma bölgesi Mackworth ve Mickleover’ın eteklerine kadar uzanıyor. Gözetim bölgesi ise, Derbyshire’ın büyük bölümlerinin yanı sıra Willington, Hilton ve Duffield’ı da içine alıyor.

İngiltere Halk Sağlığı tarafından yapılan açıklamada, halka yönelik riskin çok düşük olduğu ve Gıda Standartları Kurumu’nun (FSA) çok düşük bir gıda güvenliği riski oluşturduğunu ifade ettiğini aktarıldı. Halk sağlığı, uygun şekilde pişirilmiş kümes hayvanı ürünlerini yemenin güvenli olduğunu açıkladı.

DÜNYA Japonya’da kuş gribi salgını bir bölgeye daha sıçradı: 83 bin tavuk itlaf edilecek

Derbyshire İlçe Konseyi Sağlık ve Topluluklar Kabine Üyesi olan Konsey Üyesi Carol Hart konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Maalesef Güney Derbyshire’da teyit edilmiş bir kuş gribi vakası yaşadık ve ticaret standartları memurlarımız, Derby City’deki meslektaşlarımızla birlikte Defra ile yakın bir şekilde çalışıyorlar. Kuşu olan herkesi teşhis etmeleri ve kısıtlamaları bildiklerinden ve kurallara harfiyen uyduklarından emin olmaları gerçekten önemli. Halk sağlığına yönelik risk düşük ancak kontrol bölgesine seyahat eden kişilerin salgından haberdar olması gerekiyor. Bölgede insanlara bölgeye ne zaman girdiklerini bildiren yol kenarı işaretleri olacak" dedi.

REKLAM

Öte yandan İngiltere’de 2 Kasım tarihinde şehirde bulunan bir tesiste 480 kümes hayvanında H5N2 türü grip tespit edilmiş, virüsün insanlar arasında yayılmasını engellemek amacıyla 480 hayvan itlaf edilmişti. 29 Kasım tarihinde ise İngiltere’nin Kuzey Yorkshire bölgesinde bulunan bir hindi çiftliğinde de kuş gribi tespit edilmiş ve 10 bin 500 hindi itlaf edilmişti.

DÜNYA Güney Kore’de kuş gribi tehlikesi: 390 binden fazla tavuk ve ördek itlaf edildi

DÜNYA Japonya'da çifte virüs paniği: Koronavirüsten sonra kuş gribi de yayılıyor

DÜNYA Hollanda'da kuş gribi alarmı: İnsanlara bulaşma riski var

DÜNYA Fransa’da 'kuş gribi' paniği başladı: İkinci bir kentte daha görülmesi paniğe yol açtı

DÜNYA Japonya’da kuş gribi salgını endişesi büyüyor: 48 bin tavuk itlaf edilecek

DÜNYA Fransa'da 'kuş gribi' paniği: 45 bölgede kümes hayvanları için karantina ilan edildi