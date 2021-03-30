Koronavirüse yakalanan Beşar Esed ve eşi Esma Esed hastalığı atlattı

Suriye rejimi lideri Beşar Esed ile eşi Esma Esed, geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmıştı. Tedavileri için uçakla Rusya'nın başkenti Moskova'ya götürülen Esed çiftinin sağlık durumlarıyla ilgili Suriye Cumhurbaşkanlığından bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı, Beşar Esed ve eşinin karantina sürelerinin bittiğini, son PCR testlerinin de negatife döndüğünü ve hiçbir semptom göstermediklerini duyurdu.

Açıklamada, "Bay ve bayan Esed, bugünden itibaren normal hayatlarına dönüyorlar" denildi.

DÜNYA Suriye rejimi lideri Esad ile eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı