Dünya Koronavirüse yakalanan Beşar Esed ve eşi Esma Esed hastalığı atlattı
ORTADOĞU

Koronavirüse yakalanan Beşar Esed ve eşi Esma Esed hastalığı atlattı

Suriye Cumhurbaşkanlığı, koronavirüse yakalanan Beşar Esed ve eşi Esma Esed'in iyileştiğini duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
Koronavirüse yakalanan Beşar Esed ve eşi Esma Esed hastalığı atlattı
Beşar Esed ve eşi Esma Esed

Suriye rejimi lideri Beşar Esed ile eşi Esma Esed, geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmıştı. Tedavileri için uçakla Rusya'nın başkenti Moskova'ya götürülen Esed çiftinin sağlık durumlarıyla ilgili Suriye Cumhurbaşkanlığından bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı, Beşar Esed ve eşinin karantina sürelerinin bittiğini, son PCR testlerinin de negatife döndüğünü ve hiçbir semptom göstermediklerini duyurdu.

Açıklamada, "Bay ve bayan Esed, bugünden itibaren normal hayatlarına dönüyorlar" denildi.

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