Koronavirüsle mücadelede zirve Hintlilerin: İnek dışkısıyla banyo keyfi

Hindistan'da kutsal olarak kabul edilen ineğin idrarı ve dışkısının her derde deva olduğu düşünülüyor.

Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüsü Hindistan’da da endişeyi iyice artırdı. Ülkede inançları gereği ineği kutsal olarak gören çok sayıda kişi, ineğin idrarını ve dışkısını suya karıştırarak duş aldı. Farklı yerlerde farklı kişiler tarafından çekilen görüntülerde, kendilerinin ineğin kutsal olduğuna inandıklarını belirten vatandaşlar, ineğin idrarı ve dışkısıyla duş alanların asla korona virüsüne yakalanmayacaklarını iddia etti.

DÜNYA Koronavirüse karşı "ayakla selamlaşma" önlemi

İHA

EKONOMİ THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’den koronavirüs açıklaması: En etkin yöntemlerle önlem alıyoruz

"İnek annemiz çok yaşa"

Sosyal medyada yayılan görüntülerde ineğin dışkısıyla duş alanlar, "İnek annemiz çok yaşa" sloganı atarken, "Çin’de çıkan korona virüsüne karşı tek ilaç, kutsal ineğin idrarı ve dışkısında duş almak. Eğer her kim ineğin dışkısında duş alırsa korona asla ona gelmez. Çünkü o kişi artık kutsal oluyor" ifadelerini kullandı.