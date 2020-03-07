Koronavirüsle mücadelede zirve Hintlilerin: İnek dışkısıyla banyo keyfi

Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüsü Hindistan’da da endişeyi iyice artırdı. Ülkede inançları gereği ineği kutsal olarak gören çok sayıda kişi, ineğin idrarını ve dışkısını suya karıştırarak duş aldı. Farklı yerlerde farklı kişiler tarafından çekilen görüntülerde, kendilerinin ineğin kutsal olduğuna inandıklarını belirten vatandaşlar, ineğin idrarı ve dışkısıyla duş alanların asla korona virüsüne yakalanmayacaklarını iddia etti.
"İnek annemiz çok yaşa"
Sosyal medyada yayılan görüntülerde ineğin dışkısıyla duş alanlar, "İnek annemiz çok yaşa" sloganı atarken, "Çin’de çıkan korona virüsüne karşı tek ilaç, kutsal ineğin idrarı ve dışkısında duş almak. Eğer her kim ineğin dışkısında duş alırsa korona asla ona gelmez. Çünkü o kişi artık kutsal oluyor" ifadelerini kullandı.