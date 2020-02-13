Koronavirüsten bir günde ölenlerin sayısı 242 ile rekor kırdı

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 olarak adlandırdığı koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletinde 12 Şubat Çarşamba günü bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı 242'ye çıkarak yeni bir rekor kırdı.

En son Pazartesi günü bir günde ölenlerin sayısı 108 olarak açıklanmıştı; en son açıklanan 242 sayısı, bu rakamın iki katından da fazla.

Virüsün görüldüğü yeni vaka sayısı ise 14.840 olarak açıklandı.

Hubei eyaletinin sağlık komisyonundan Perşembe günü yapılan açıklamaya göre rakamın bu derece yükselmesinin sebebi, yeni klinik yöntemlerle hesaplamaların yapılmaya başlanması. Böylece bu klinik yöntemlere göre virüsün tespit edildiği vakalar da sayı olarak eklenmeye başladı.

Piyasalar sert tepki verdi

Açıklanan son rakamların bu kadar yüksek olması, piyasaların da sert tepki vermesine yol açtı.

Japonya piyasaları düşüşle açılırken Avustralya doları, Japonya'nın para birimi yen, ABD hisse senetlerinin vadelilerinde değer kaybı yaşandı.

DÜNYA Trump'tan senatoya İran mesajı: Zayıflık göstermenin zamanı değil

HAYAT Van'da koronavirüs iddialarına yalanlama: Karantinaya alınmış hastamız bulunmamaktadır

EKONOMİ Koronavirüs ayakkabı siparişlerini artırdı, 2020 ihracat hedefi 1,2 milyar dolara çıktı

HAYAT Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsü tespit etmek için ürettiğimiz 'tanı kitini' yurt dışına satacağız

DÜNYA Dev bankada koronavirsü paniği: Tüm çalışanlar tahliye edildi

DÜNYA Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bin 114'e yükseldi

HAYAT Japonya’daki karantina gemisinde 40 kişide daha korona virüsü tespit edildi

HAYAT Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu: Koronavirüsün umudu hava şartlarında