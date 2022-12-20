Kosava Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka duyurdu: SİHA'lar konusu gündemimizde

Dünyanın yakından takip ettiği Bayraktar TB2 SİHA'lara bir ülke daha talip oldu. Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Bayraktar SİHA alımı doğrultusunda çalıştıklarını açıkladı.

"TABİİ Kİ BİZİM DE GÜNDEMİMİZDE"

SİHA tedariğine ilişkin çalışmaların devam ettiğini söyleyen Damka, şöyle konuştu:

"Dünya gündeminde olan Bayraktar konusu, SİHA'lar konusu tabii ki bizim de gündemimizde. Bununla ilgili her seferinde devletimiz çalışmalar yapıyor. Ziyaretlerde bulunuldu.

"HER DEVLET KENDİ HANESİNDE SİHA'LARI BULUNDURMAK İSTER"

Cumhurbaşkanımız ve Savunma Bakanımız, Bayraktarları yerinde ziyaret etti. Tabii bu uzun vadeli bir süreç. Her devlet kendi hanesinde, kendi askeri silah deposunda SİHA'ları bulundurmak ister."

DÜNYA Alman basınından Türk SİHA'larına övgü: Gelecekteki savaşlara hakim olacak

FOTOĞRAF 9 Geçtiğimiz gün Türkiyenin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelmanın test sürüşü gerçekleşti. Bu gelişmeyi takip eden Yunan basınında itiraf gibi bir haber yer aldı. Kızılelmanın adından bile endişe duyan Yunan basını Nasıl başa çıkacağız? sorusunu sordu. Selçuk Bayraktar: Az kaldı inşallahBaykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından paylaştığı tweetle, Bayraktar Kızılelmanın teker kesme testinden video paylaşarak, Zor tutuyoruz… Bayraktar #KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah… Having a hard time keeping #KIZILELMA on the ground... ifadelerini kullandı. Yunan medyasında konuşulmaya devam ediyorYunan basını ise Kızılelmayı gündemine taşıdı. Pentapostagma isimli gazetede yer alan haberde, Söz konusu drone, savaş uçakları ile karşılaştırılabilir özelliklerle gizli olarak inşa edildi ifadeleri kullanıldı. Bayraktar Kızılelma; 1.5 tona yakın mühimmat ve faydalı yük kapasitesine sahip olacağı belirtildi. Özellikleri vurgulandıKızılelma savaş uçağının kısa pistli gemilerde iniş kalkış yapabildiği vurgulandı. Bu bilgileri paylaşan gazetede, Türkiyenin İHA konusunda hızla ilerlediği belirtildi. Bir yandan Akıncıdan atılan bombanın test edildiği diğer yandan da Kızılelmanın test uçuşunun yapıldığı vurgulandı. Özellikle Kızılelmanın hızlı, görünmez olacağı ve aynı zamanda AESA radarı taşıyacağı için etkileyici özellikler sunduğu vurgulandı. Kızılelmanın TCG Anadolu gibi bir amfibi hücum gemisinden iniş kalkış yapabileceği belirtilen haberde, bu gelişmenin Ege ve Doğu Akdenizde kendileri için sorun yaratacağı ileri sürüldü. Yunanın Adalar korkusuYunanistanın antidrone sistemini taşıyan bir donanmayla acil mücadele gücü oluşturması gerektiği belirtilen haberde itiraf gibi bir detay yer aldı.Kızılelma, kıyıdan adalarımıza karşı görev yapabilecek ifadeleri yer alan haberde, Adaların Türkiyeye yakın olmasının Kızılelmayı daha tehlikeli kıldığı ifade edildi. Bu nedenle ülkenin tepki kabiliyetlerinin de azaldığı belirtildi. Hedef YunanistanSon olarak, Yunanistanın Kızılelma ile nasıl başa çıkacağına bakması gerektiği söylenen habere, Kızılelmanın adının bile tek hedefinin Yunanistan olduğu iddia edildi. Uçuş Test Merkezinin yeri huzursuz ettiTürkiyenin Çorluda SİHA Akıncı için bir eğitim ve Uçuş Test Merkezi kurduğu vurgulanırken Türkiyenin Meriç Nehri yakınlarında kara kuvvetlerinin yerleşimini ve gücünü haritalandıracağı iddia edildi. Baykarın savaş uçağının ilk uçuşunun 2023te yapılacağını belirttiği de vurgulandı. Gölgesi bile korkuttu: Yunan basınında 'Kızılelma' paniği sürüyor Savunma sanayiinde peş peşe dev atılımlar gerçekleştiren Türkiye'nin gücü, Yunanistan'da konuşulmaya devam ediyor. Atina yönetimi her ne kadar Ege ve Akdeniz'de ABD ve Avrupa ülkelerinden aldığı destekle Türkiye'ye karşı provokatif girişimlerde bulunsa da, Yunan halkı ve medyası ülkelerinin Türkiye ile baş edebilecek bir seviyede olduğunu düşünmüyor. Son olarak geçtiğimiz gün Selçuk Bayraktar'ın ilk kez yerden teker kestiğini duyurduğu, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma Yunan basınında her gün manşetleri süslüyor. Pentapostagma gazetesinde yayınlanan bir haberde Türkiye'nin görünmez bir İHA ürettiği belirtilirken "Ülkemiz bununla nasıl başa çıkacak?" sorusu soruldu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



