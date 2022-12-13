Dünya Kosova bu hafta AB üyelik başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor
AVRUPA

Kosova bu hafta AB üyelik başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da geçen hafta düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi kapsamında yayınlanan ortak bildiride AB, Kosova için hızlandırılmış üyelik süreci çağrısında bulundu. Çağrı üzerine Kosova hükümeti, bu hafta içerisinde Avrupa Birliği (AB) adaylık başvurusunda bulunacağını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kosova bu hafta AB üyelik başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor
Kosova

Kosova Başbakanı Albin Kurti, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Kosova'nın hukukun üstünlüğü, özgürlük ve demokrasi düzeyinde bölgede birinci sırada yer aldığını söyledi.

Kurti, Kosova'nın Batı Balkanlar'da AB üyeliği için başvuran son ülke olduğunu belirterek bu hafta içerisinde AB adaylık başvurusunda bulunacaklarını aktardı.

Başbakan Kurti, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da geçen hafta düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi kapsamında yayınlanan ortak bildiride AB'nin hızlandırılmış üyelik süreci çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Potansiyel aday statüsünü, resmi aday statüsüne çevirme zamanının geldiğini Kurti, "AB ile ilişkilerimizde yeni bir evreye geçiyoruz. Bu, özgürlük, demokrasi, eşitlik ve hukukun üstünlüğü gibi ortak değerleri paylaştığımız demokratik devletlerin yanında geleceğimizin AB'de olduğuna derinden inanan vatandaşlarımızın arzuları doğrultusundadır." dedi.

Kurti, Kosova'nın AB üyeliğine hazır olduğunu vurgulayarak "AB barış, güvenlik, eşitlik ve refah yeridir. Bu yüzden Kosova Cumhuriyeti'nin, bu ortak evde doğal olarak bir yeri vardır." diye konuştu.

Kosova’da tansiyon üst seviyede
DÜNYA
Kosova’da tansiyon üst seviyede

Kosova'daki saldırıları kınayan AB'den 'gerilimi azaltın' çağrısı
DÜNYA
Kosova'daki saldırıları kınayan AB'den 'gerilimi azaltın' çağrısı
Her gün 30 tanker petrol çıkıyor

Her gün 30 tanker petrol çıkıyor

'Bereketli topraklar olduğunu biliyorduk.'
Dev kapışma

Dev kapışma

​Dünya Kupası'nda ilk finalist bugün belli olacak.
Ankarada kritik zirve

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşüyor.

​Tutuksuz sanıklar hakkında H.K.G'nin avukatı tutuklama talep etti.

​16 kişi gözaltına alındı: Eski başkan Hazinedar aranıyor.

Sırrı çözülemedi: Herkes bu garip olayın sebebini merak ediyor.

Esnaf Trendyol ile büyüyor
Ekonomi

Esnaf Trendyol ile büyüyor

Danışmanlık şirketi SEAL’ın, Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol için hazırladığı 2018-2021 dönemini kapsayan ‘Trendyol’un Firma Performansına Etkileri Raporu’nun çıktıları paylaşıldı. Rapora göre; 2018 yılında Trendyol satıcılarının yüzde 83’ü esnaf ve KOBİ’lerden oluşurken, 2021 yılında bu oran yüzde 97’ye çıktı. Trendyol’da yer alan satıcılar, Trendyol’da satış yapmayan benzerlerine göre, Trendyol’da satış yapmaya başladıkları ilk yıldan itibaren ciro, istihdam, işgücü verimliliği, patent-marka tescili ve kadın istihdamı gibi başlıklarda daha fazla büyüme gösteriyor. Satıcılar Trendyol’da satış yapmaya başladıkları ilk yılda benzerlerine göre yüzde 9.6, bir sonraki yıl ise yüzde 20 daha fazla satış yaparken, çalışanlarına da ilgili yıllarda sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 12 oranında daha yüksek maaş ödüyor.
Fas'ın hocasından Fransa'ya gözdağı: Umarım bize saygı duymazlar
Spor

Fas'ın hocasından Fransa'ya gözdağı: Umarım bize saygı duymazlar

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui, Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile oynayacakları maç için konuştu. 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Umarım Fransa bize saygı duymaz çünkü öyle olursa bu durum onlar için zor olur" dedi.
Meteorolojiden 3 bölge için kuvvetli yağış uyarısı
Gündem

Meteorolojiden 3 bölge için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden itibaren Mersin çevreleri ile Karaman'ın güneyi, öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ta yerel olarak kuvvetli, Mersin'in kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.