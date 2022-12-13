Kosova bu hafta AB üyelik başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor

Ekonomi

Danışmanlık şirketi SEAL’ın, Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol için hazırladığı 2018-2021 dönemini kapsayan ‘Trendyol’un Firma Performansına Etkileri Raporu’nun çıktıları paylaşıldı. Rapora göre; 2018 yılında Trendyol satıcılarının yüzde 83’ü esnaf ve KOBİ’lerden oluşurken, 2021 yılında bu oran yüzde 97’ye çıktı. Trendyol’da yer alan satıcılar, Trendyol’da satış yapmayan benzerlerine göre, Trendyol’da satış yapmaya başladıkları ilk yıldan itibaren ciro, istihdam, işgücü verimliliği, patent-marka tescili ve kadın istihdamı gibi başlıklarda daha fazla büyüme gösteriyor. Satıcılar Trendyol’da satış yapmaya başladıkları ilk yılda benzerlerine göre yüzde 9.6, bir sonraki yıl ise yüzde 20 daha fazla satış yaparken, çalışanlarına da ilgili yıllarda sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 12 oranında daha yüksek maaş ödüyor.