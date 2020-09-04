Kosova ile Sırbistan arasında tarihi anlaşma

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğu ile ekonomik iş birliği anlaşması imzalandı. İmzalanan anlaşmayla iki ülke arasında ekonomik kalkınmasının hedeflendiği belirtildi. Anlaşma, tarihte Sırbistan ve Kosova arasında yapılan ilk anlaşma değerini taşıyor.

OYNAT 00:18 Trump'ın konuşmaları analiz edildi: 'Aldatmaca' kelimesini 250 kez kullandı ABD medyasınından CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmalarını ve yazılı açıklamalarını analiz etti. Analizde, bir yıl içinde 'aldatmaca' anlamına gelen 'hoax' kelimesini 250 kez kullandığını açıkladı. BiP'te paylaş

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KOSOVA’YI 98 ÜLKE BAĞIMSIZ DEVLET OLARAK TANIYOR



Daha önce Sırbistan ile Kosova arasında anlaşmalar yapılmaya çalışılmıştı ancak sürekli karşılıklı pürüzlerin çıkması nedeniyle anlaşmalar sağlanamamıştı. Bugün ilk defa iki ülke arasında anlaşma imzalandı. Kosova 17 Şubat 2008 yılında Sırbistan’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti. Kosova’yı İsrail'in de aralarına bugün katıldığı 98 ülke bağımsız devlet olarak tanıyor.