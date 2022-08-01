Kosova ve Sırbistan'da neden gerilim arttı?

Çakıl dolu kamyonlardan oluşan Kosovalı Sırp barikatları, Kosova hükümetinin kimlik ve araç plakaları hakkında getirdiği tartışma yaratan düzenleme kararını ertelemesine rağmen iki ayrı sınır noktasında taraflar arasındaki ulaşıma engel oluyor.

Uygulamayı erteleme teklifi, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile Başbakan Albin Kurti ile ABD büyükelçisi Jeffrey Hovennier arasında eylemlerin yürürlüğe girmesi beklenmeden hemen önce yapılan toplantı sonrasında geldi.

Kosova İçişleri Bakanı Celal Svecla

Kosova İçişleri Bakanı Celal Svecla, ”Giriş-çıkış belgelerinin geçiş noktalarında dağıtımı başlarken, Jarinje ve Bernjak geçiş noktaları yasadışı yerleştirilen Sırp barikatları nedeniyle kapalı durumda." dedi.

Aynı zamanda Svecla, kararın ertelenmesinin sadece barikatların kaldırılmasından sonra uygulanacağını doğruladı.

Svecla Facebook hesabından, “Bu karar, tüm barikatlar kaldırılıncaya, vatandaşlar ve mallar için hareket özgürlüğü yeniden sağlanıncaya kadar uygulanmaya devam edecek. Barikatlar ve engeller kaldırıldığı anda ise kararımız 1 Eylül tarihine kadar askıya alınacak" dedi.

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Polisler barikatların yanındaki direnişçiler ile mücadele ediyor

Kosova polisinden açıklama

Kosova polisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Jarinje ve Bernjak'taki geçiş noktalarının, organize suç grupları tarafından ağır araçlarla geçişinin engellendiği bu iki sınır noktasına giden yolların kapalı kaldığını" söyledi.

Kosova hükümeti Haziran ayında, Sırp makamları tarafından verilen kişisel kimlikleri kullanarak ülke sınırını geçmek isteyen herkese, Sırp tarafından verilen belgenin yerine geçen 90 gün boyunca kullanım hakkına sahip olacak geçici beyanname formları verileceğine karar verdi.

Kosova hükümetinin bu kararına karşılık olarak, Sırp yetkililer de Kosova tarafından verilmiş kimlik belgelerinin Sırp topraklarında geçerli sayılmayacağını açıkladı.

Kosova Dairesi başkanı Petar Petkoviç

'Kosova'nın asıl amacı kuzeyi işgal etmek'

Sırp hükümetinin Kosova Dairesi başkanı Petar Petkoviç Pazartesi günü Sırp kamu yayın kuruluşu RTS'ye verdiği demeçte, “[Kosova hükümetinin] amacının Kosova'nın kuzeyini işgal etmek, hareket özgürlüğünü ve Kosova'da hayatta kalma haklarını savunan Sırp halkıyla uğraşmak" olduğunu söyledi.

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Pazarı pazartesiye bağlayan geceden bahsederken Petkoviç, "Kuzeyde gece barışçıl geçti, ancak bölgeye hala gergin bir atmosfer hakim” diye de ekledi.

Sınırdaki Kosova askerleri

Kosova polisi, kuzeydeki bazı bölgelerde Pazar günü “polis ekiplerine doğru” açılan atış seslerinin duyulduğunu duyurdu. Emniyet müdürü Samedin Mehmeti ise taraflarında yaralı kimsenin bulunmadığını belirtti.

Aynı zamanda polis, çok sayıda Kosovalı Arnavut vatandaşının “durdurulduğunu ve hırpalandığını sınırlara barikat da kuran örgütünün bir parçası olduğundan şüphelenilen kişilerce araçlarında yaralanmalara ve maddi hasara yol açtığını” bildirdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç

'Sırplar daha fazla zulüme maruz kalmayacak'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç Pazar günü yaptığı açıklamada, ”Atmosfer uç bir noktaya getirildi ve Sırplar daha fazla zulme maruz kalmayacak" dedi.

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Vuciç ayrıca toplumu “uluslararası hukuka ve sahadaki gerçeğe dikkat çekmeye" çağırdı.

“Teslim olmayacağız ve eğer Sırplara zarar vermeye cesaret ederlerse Sırbistan galip gelecek taraf olacaktır” dedi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti“ "Gerginliğe ve istikrarsızlığa yer yok çünkü meşru ve yasal bir şey yapıyoruz. Şiddetten, istikrarsızlıktan ve gerginlikten bahsedenler bizim için değil kendileri adına konuşuyorlar "dedi.

NATO'nun Kosova'daki barışı koruma misyonu KFOR, Haziran 1999'dan bu yana bölgede barışı ve güvenliği sağlama görevi doğrultusunda pazar akşamı, “Kosova'nın Kuzeyinde istikrar tehlikeye girerse müdahale etmeye hazır olduğunu” belirtti.

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