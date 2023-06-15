Kosova ve Sırbistan'ı karşı karşıya getiren olay: Üç polis gözaltına alındı

Sırbistan ve Kosova arasında bir kriz daha ortaya çıktı. Sırp güvenlik güçleri 3 Kosova polisini gözaltına altına aldı. Sırbistan İçişleri Bakanlığı, polislerin gözaltına alındıkları ana ilişkin görüntüleri yayınladı.





Kosova Başbakanı Alben Kurti, 3 polisin Kosova sınırları içerisinde gözaltına alındığını belirtti ve olayı, "adam kaçırma" olarak niteledi.

İdari sınırı geçmediler





Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic de üç Kosovalının Sırbistan topraklarında gözaltına alındığını savundu. Vucic, "Sırp polislerden hiçbirinin Kosova ile idari sınırı geçmediğini garanti ediyorum." dedi.





Sırbistan Cumhurbaşkanı gözaltına alınanların üzerinde Sırp isimlerinin olduğu bir liste bulunduğunu öne sürdü. Vucic, 3 polisin birilerini beklediğini aktardı.





"Sırp plakalı TIR'ları durdurun" emri





Olayın üzerine, Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Svecla, polislerin gözaltına alındıklarını iddia ettiği Sırbistan sınırındaki Bare köyüne gitti.





Sırbistan'dan gelen tüm Sırp plakalı TIR'ların sınırda durdurulmasını emretti. Bu kararın gözaltı krizi çözülene kadar devam edeceğini açıkladı.





Bu olaydan bir gün önce de Kosova polisi, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü KFOR askerlerine saldırı planladığı gerekçesiyle Sırp Milun Milenkovic'i gözaltına almıştı.











