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Kosova ve Sırbistan'ı karşı karşıya getiren olay: Üç polis gözaltına alındı

Kosova'da Arnavut belediye başkanı krizinden sonra şimdi de gözaltı krizi ortaya çıktı. Sırbistan güvenlik güçleri, üç Kosovalı polisi gözaltına aldı. Sırp tarafı, Kosovalı polislerin sınırı geçtiğini savunurken; Kosovalı yetkililer de Sırp güvenlik güçlerinin sınırı geçtiğini öne sürdü. Kosova İçişleri Bakanı ise Sırbistan'dan gelen Sırp plakı TIR'ların Kosova'ya geçişini durdurdu.

08:15 . 15/06/2023 Perşembe
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Sırbistan, 3 Kosovalı polisi gözaltına aldı

Sırbistan, 3 Kosovalı polisi gözaltına aldı

Sırbistan ve Kosova arasında bir kriz daha ortaya çıktı. Sırp güvenlik güçleri 3 Kosova polisini gözaltına altına aldı. Sırbistan İçişleri Bakanlığı, polislerin gözaltına alındıkları ana ilişkin görüntüleri yayınladı.


Kosova Başbakanı Alben Kurti, 3 polisin Kosova sınırları içerisinde gözaltına alındığını belirtti ve olayı, "adam kaçırma" olarak niteledi.

İdari sınırı geçmediler

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic de üç Kosovalının Sırbistan topraklarında gözaltına alındığını savundu. Vucic, "Sırp polislerden hiçbirinin Kosova ile idari sınırı geçmediğini garanti ediyorum." dedi.


Sırbistan Cumhurbaşkanı gözaltına alınanların üzerinde Sırp isimlerinin olduğu bir liste bulunduğunu öne sürdü. Vucic, 3 polisin birilerini beklediğini aktardı.


"Sırp plakalı TIR'ları durdurun" emri

Olayın üzerine, Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Svecla, polislerin gözaltına alındıklarını iddia ettiği Sırbistan sınırındaki Bare köyüne gitti.


Sırbistan'dan gelen tüm Sırp plakalı TIR'ların sınırda durdurulmasını emretti. Bu kararın gözaltı krizi çözülene kadar devam edeceğini açıkladı.

Bu olaydan bir gün önce de Kosova polisi, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü KFOR askerlerine saldırı planladığı gerekçesiyle Sırp Milun Milenkovic'i gözaltına almıştı.




#Kosova
#Sırbistan
#Gözaltı
#Kosova Başbakanı Alben Kurti
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