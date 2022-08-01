Dünya Kosovanın kuzeyinde Sırpların kurduğu tüm barikatlar kaldırıldı
AVRUPA

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların kurduğu tüm barikatlar kaldırıldı

Kosova’nın kuzeyinde gerginliğe yol açan ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasının hükümet tarafından 1 ay ertelenmesinin ardından, ülkenin kuzeyinde yaşayan Sırpların kurdukları barikatların tamamı kaldırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Kosovanın kuzeyinde Sırpların kurduğu tüm barikatlar kaldırıldı
Kosova’daki NATO Barış Gücü (KFOR), ülkenin kuzeyinde kurulan barikatların kaldırılmasını havadan denetledi.

Kosova’da ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasının ABD’nin Kosova Büyükelçisi Jeff Hovenier’in talebi üzerine bir ay ertelenmesi ile ülkenin kuzeyinde tansiyon düşerken, Sırpların kararı protesto etmek için kurdukları 9 barikat kaldırıldı. Barikatların kaldırılması gün boyunca sürerken, Sırpların çoğunlukta olduğu ülkenin kuzeyinde Sırbistan sınırında bulunan Yarinye ve Brnyak sınır kapılarına giden yollar Sırplar tarafından kamyon ve ağır iş makinaları ile trafiğe kapatılmıştı.

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KFOR barikatların kaldırılmasını havadan denetledi

Kosova’daki NATO Barış Gücü (KFOR), ülkenin kuzeyinde kurulan barikatların kaldırılmasını havadan denetledi.

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NATO’dan Kosova paylaşımı

KFOR tarafından yapılan açıklamada, “KFOR yerel ve uluslararası güvenlik örgütleriyle Kosova’nın kuzeyindeki durumu yakından izliyor. BM yetkisi çerçevesinde KFOR, Kosova’nın güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaya hazır ve Kosova’nın güvenliğine güçlü bir şekilde bağlı kalmaya devam ediyor” denildi.

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