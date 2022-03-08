Kovid sonrası ilk kare: Kraliçe Elizabeth koronavirüsü atlattı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth corona virüsü atlatmasının ardından ilk yüz yüze görüşmesini, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptı. Kanada Başbakanı dün, Kraliçe’yi yeni taşındığı bin yıllık Windsor Kalesi'nde ziyaret etti.

DÜNYA İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth koronavirüse yakalandı

İkilinin keyifli halleri ve selamlaşması objektiflere yansırken, 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, koronavirüsü atlatmasının ardından keyifli ve sağlıklı görüntüsüyle dikkat çekti.

Bastonuyla yürüyordu

Elizabeth, şubat ayında katıldığı bir kraliyet etkinliğinde verdiği bir röpotajda halsiz olduğunu söyleyerek, “Gördüğünüz gibi hareket edemiyorum” demişti. Kraliçenin, geçtiğimiz günlerde kullandığı bastonunun bu görüşmede yanında olmadığı da görüldü.

Buckingham Sarayı, daha önce yaptığı bir açıklamada Kraliçe’nin corona virüsü hafif atlattığını söylemişti. Prens Charles da, geçen hafta bir açıklama yaparak annesinin ‘çok daha iyi olduğunu’ söylemişti.