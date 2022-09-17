Kral Charles'a tören tepkisi: Arkasına bakmadan kaçtı

İngiltere Kraliyet Ailesi, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajlarını kabul etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Kral Charles, toplanan kalabalıkla tek tek tokalaşıyor. Gallerin başkenti Cardiff'e giden Charles'ın yoğunluk oluşturanlarla yakın mesafeden kurduğu diyalog sırasında dikkat çeken bir an yaşandı.

DÜNYA İngiltere Kral'ı Charles'ın İslamiyet'e olan ilgisi

Geçit töreni tepkisi: Parasını ödemek zorundayız

Monarşiyi sorgulayan kalabalıktan biri, seslendiği İngiltere Kralı'na, yükselen enerji faturaları nedeniyle tepki gösterdi.

Söz konusu kişi, "Biz evlerimizi ısıtmak için uğraşırken, sizin geçit töreninizin parasını ödemek zorundayız." dedi.

"Sizin için 100 milyon sterlin ödüyoruz"

O sırada Charles'ın koruması hemen araya girdi. Tepkisini dile getirmeye devam eden kişi ise "Vergi mükellefleri sizin için 100 milyon sterlin ödüyor. Ne için?" diye sordu.

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Soruyu yanıtsız bırakan Kral Charles, toplanan kalabalıkla ilgilenmeye devam etti.