Dünya Kral Charlesa tören tepkisi Arkasına bakmadan kaçtı
AVRUPA

Kral Charles'a tören tepkisi: Arkasına bakmadan kaçtı

İngiltere Kraliyet Ailesi, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajlarını kabul etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Kral Charles, gittiği Cardiff'te tepkiyle karşılaştı. Bir vatandaş, "Vergi mükellefleri sizin için 100 milyon sterlin ödüyor. Ne için?" diye sordu.

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Haber Merkezi Diğer
Kral Charlesa tören tepkisi: Arkasına bakmadan kaçtı
Soruyu yanıtsız bırakan Kral Charles, toplanan kalabalıkla ilgilenmeye devam etti.

İngiltere Kraliyet Ailesi, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajlarını kabul etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Kral Charles, toplanan kalabalıkla tek tek tokalaşıyor. Gallerin başkenti Cardiff'e giden Charles'ın yoğunluk oluşturanlarla yakın mesafeden kurduğu diyalog sırasında dikkat çeken bir an yaşandı.

İngiltere Kral'ı Charles'ın İslamiyet'e olan ilgisi
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İngiltere Kral'ı Charles'ın İslamiyet'e olan ilgisi

Geçit töreni tepkisi: Parasını ödemek zorundayız

Monarşiyi sorgulayan kalabalıktan biri, seslendiği İngiltere Kralı'na, yükselen enerji faturaları nedeniyle tepki gösterdi.

Söz konusu kişi, "Biz evlerimizi ısıtmak için uğraşırken, sizin geçit töreninizin parasını ödemek zorundayız." dedi.

"Sizin için 100 milyon sterlin ödüyoruz"

O sırada Charles'ın koruması hemen araya girdi. Tepkisini dile getirmeye devam eden kişi ise "Vergi mükellefleri sizin için 100 milyon sterlin ödüyor. Ne için?" diye sordu.

Soruyu yanıtsız bırakan Kral Charles, toplanan kalabalıkla ilgilenmeye devam etti.

Meğer Kraliçe II. Elizabeth el çantasıyla mesajlar veriyormuş
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Kraliçe 2. Elizabeth'in kıyafetleriyle uyumlu el çantaları olmadan pek kamuoyu önüne çıktığı görülmüyordu.
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Çeşitli Kraliyet ailesi uzmanlarına göre el çantaları Kraliçe için bir moda unsuru olmanın ötesinde, maiyetine girdiği diyalogların ne zaman sona ermesini istediğine işaret eden gizli mesajlar da yolluyordu.
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Zamanının büyük bölümünü ünlü ve önemli kişilerle buluşmakla geçiren Kraliçe 2. Elizabeth için alınan güvenlik önlemleri anlamında da el çantalarıyla verdiği mesajlar pratik bir uygulamaydı.
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Yazar ve Kraliyet Ailesi uzmanı Kristen Meinzer, Kraliçe'nin el çantasını bir elinden diğerine geçirmesinin, nedimelerine birinin gelip, o anki diyaloğa müdahale etmesini istediğine işaret ettiğini söyledi.
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GİZLİ BİR ZİLE BASIYORMUŞ
Kraliyet Tarihçisi Hugo Vickers da, Kraliçe diyaloğu derhal sona erdirmek istiyorsa el çantasını yere koyduğunu, ya da parmağındaki yüzüklerden birini çevirmeye başladığını belirtti.
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Kraliçe'nin 'beş dakika' içinde sona ermesini istediği bir akşam yemeği programı varsa da, çantasını masanın üzerine koyduğu kaydedildi.
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Kraliçe 2. Elizabeth'in Buckhingam Sarayı'nda ağırladığı konuklarının ayrılmasını istediğinde gizli bir zile basarak bunu maiyetine aktardığı ifade edildi.
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Kraliçe'nin çantasında da ruj gibi bir kadının taşımak isteyebileceği eşyalar ve pazar günü kilise ayinlerine gittiğinde bağışlamak için 5 ila 10 sterlinlik banknotlar bulunduğu kaydedildi.
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Meğer Kraliçe II. Elizabeth el çantasıyla mesajlar veriyormuş
Geçen hafta hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'in şapkadan el çantasına kadar uyumlu giydiği kıyafetlerin şıklığın ötesinde başka anlamlar da taşıdığı ortaya çıktı. Kraliyet ailesi uzmanlarına göre, Kraliçe el çantasını nedimelerine mesaj vermek için kullanıyordu.


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