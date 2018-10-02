Dünya Kral talimat verdi Yemen Bankasına 200 milyon dolarlık yardım
ORTADOĞU

Kral talimat verdi: Yemen Bankası'na 200 milyon dolarlık yardım

Suudi Arabistan 2015'ten bu yana bombaladığı Yemen'e mali yardım yapma kararı aldı. Kral Selman bin Abdulaziz'in talimatıyla Yemen Merkez Bankasına 200 milyon dolar yardım yapılacağı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Kraliyet Ailesinden üyeler.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Kraliyet Ailesinden üyeler.

Suudi Arabistan, Yemen Merkez Bankasına 200 milyon dolar yardımda bulunulacak.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz, Yemen Merkez Bankasının mali durumunu desteklemek amacıyla 200 milyon dolar yardım yapılması talimatını verdi.

Bu adımın, Yemen halkına ve hükümetine destek vermek, ülkenin yerel para birimini güçlendirmek ve ekonomik istikrar sağlamak amacıyla atıldığı kaydedildi.

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Yemen’de yüzbinler dehşet içinde
Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in Hudeyde kentinde devam eden şiddetli çatışmaların içinde kalan yüz binlerce sivilin 'dehşet içinde' olduğunu açıkladı. Hastane koridorlarından yansıyan görüntüler, minicik bedenleriyle açlıkla mücadele etmeye çalışan çocuklar ve gözlerinin önünde yavrularının eriyişini izleyen anneler… Savaş, Yemen'i bitirdi.
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Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la telefonda görüşmüştü. Görüşmede, Yemen'in ekonomi başta olmak yaşadığı meydan okumalar ele alınmıştı.

İç savaşın devam ettiği Yemen'de, dün ulusal para birimi riyalin dolar karşısındaki değeri serbest piyasada tarihinin en düşük seviyesine gerilemiş, piyasada 1 dolar 760 Yemen riyalinden işlem görmüştü.

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Yemenli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başkent Sana'daki BM temsilciliği önünde gösteri düzenledi. Gösterilerde, Savaşı durdurun çocuklarımız ölüyor yazılı pankartlar taşındı.
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