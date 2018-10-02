Kral talimat verdi: Yemen Bankası'na 200 milyon dolarlık yardım

Hayat

Engin Altan Düzyatan 'sanat için IKEA'dan almayın' diyor

Engin Altan Düzyatan ve aynı sitede komşu olduğu sekiz arkadaşı, "Clubfinearts" adı altındaki sanat hareketinde buluştu. Amaçlarının Türk sanatını uluslararası platformda tanıtmak olduğunu söyleyen Düzyatan, dizilerin iyi bir araç olduğunu ifade etti. Düzyatan, "Dizide kullanılan evlerin duvarlarına bir şeyler asılıyor ya; IKEA'dan almayalım Türk sanatçıların eserlerini kullanalım" dedi.