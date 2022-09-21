Dünya Kraliçe 2 Elizabethin cenazesinde Danimarka Kraliçesi koronavirüse yakalandı
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Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesinde Danimarka Kraliçesi koronavirüse yakalandı

İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesine katılan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe koronaya yakalandı. 82 yaşındaki Kraliçe yaptırdığı test sonucu pozitif olduğunu öğrendi.

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Haber Merkezi Diğer
Kraliçe 2. Elizabethin cenazesinde Danimarka Kraliçesi koronavirüse yakalandı
Danimarka Kraliçesi Margrethe

19 Eylül'de düzenlenen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe'e koronavirüs teşhisi konuldu.

Danimarka Kraliçesi pozitif çıktı

Independent'ta yayınlanan habere göre, Londra'da 2. Elizabeth'in cenazesine katılan 82 yaşındaki Kraliçe Margrethe'in yaptırmış olduğu koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kraliçe Margrethe'in tüm planları altüst oldu

AA'nın haberine göre, yaklaşık olarak yarım asırdır görevini yürüten Danimarka Kraliçesi, önümüzdeki bir haftalık randevularının hepsini iptal etmek zorunda kaldı.

Koronavirüse ikinci kez yakalandı

Margrethe en son şubatta da koronavirüse yakalanmış, hastalığı hafif semptomlarla atlatmıştı.

Elizabeth'in ölümünün ardından Avrupa'nın tek kraliçesi Margrethe oldu
FOTOĞRAF 9
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Hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth dünya gündeminde ilk sırada yer almaya devam ediyor.
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İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan ismi olan Kraliçe 2. Elizabeth, 70 yıllık görev süresi boyunca 15 İngiltere başbakanı gördü.

İngiltere halkını derinden üzen ölümün ardından Kraliçe unvanlı bir diğer isim gündem oldu.
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DANİRMARKA’NIN İLK KRALİÇESİ 2. MARGRETHE

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, Avrupa'da en uzun süre tahtta kalan ismi olarak ön plana çıktı.
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Aynı zamanda Elizabeth'in ölümüyle hüküm süren tek kraliçe oldu.
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MONARŞİYE DESTEK ORANI ARTTI

Danimarka'da monarşiye destek oranı yüzde 45 iken, Kraliçe 2. Margrethe ile birlikte bu oran yüzde 80'lere yükseldi.
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Margrethe ile birlikte bugün Danimarka monarşisi dünyanın en popüler monarşilerinden biri olarak biliniyor.
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Tahttaki 50'nci yılını kutlamak için görkemli bir kutlama plananlanan ülkede, 2.Elizabeth'in ölümü nedeniyle kutlamalarının kapsamı daraltıldı.
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ÜLKENİN İLK KRALİÇESİ

Başken Kopenhag'da 16 Aralık 1940 yılında dünyaya gelen 2. Margrethe, tahta çıktığında ülkenin ilk kraliçesi unvanına sahip oldu.

AA'nın aktarımına göre; doğduğu dönemlerde Danimarka'da kadınların tahta geçmesi mümkün değilken, 1953 yılındaki referandumla bu yasa değiştirildi ve 3 kız kardeşin en büyüğü olan 2. Margrethe tahta geçen isim oldu.
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İKİNCİ İSİM CARL 16. GUSTAF

Öte yandan Avrupa'nın en uzun süre tahtta kalan ikinci ismi ise 48 yıldır kral olan 2. Margrethe'in kuzeni İsveçli Carl 16. Gustaf oldu.
Elizabeth'in ölümünün ardından Avrupa'nın tek kraliçesi Margrethe oldu
Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, İngiltere kraliçesi 2.Elizabeth'in ölümünün ardından Avrupa'da en uzun süredir tahtta kalan kişisi ünvanını aldı. Avrupa'nın en uzun süre tahtta kalan ikinci isim ise 2. Margrethe'in kuzeni İsveçli Carl 16. Gustaf oldu.
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