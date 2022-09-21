Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesinde Danimarka Kraliçesi koronavirüse yakalandı

19 Eylül'de düzenlenen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe'e koronavirüs teşhisi konuldu.
Danimarka Kraliçesi pozitif çıktı
Independent'ta yayınlanan habere göre, Londra'da 2. Elizabeth'in cenazesine katılan 82 yaşındaki Kraliçe Margrethe'in yaptırmış olduğu koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kraliçe Margrethe'in tüm planları altüst oldu
AA'nın haberine göre, yaklaşık olarak yarım asırdır görevini yürüten Danimarka Kraliçesi, önümüzdeki bir haftalık randevularının hepsini iptal etmek zorunda kaldı.
Koronavirüse ikinci kez yakalandı
Margrethe en son şubatta da koronavirüse yakalanmış, hastalığı hafif semptomlarla atlatmıştı.