Kremlin: ABD askerinin Romanya'ya konuşlandırılması Rusya'ya karşı tehdit oluşturuyor

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, ABD birliklerinin hareketinin bölgeye öngörülebilirlik ve istikrar getirmediğini söyledi.

Peskov'un sözleri, Amerikan medyasının Avrupa'da konuşlu ABD Kara Kuvvetleri 101. Hava İndirme Tümeni'nin, Rusya ile çatışmanın daha da tırmanması veya bir NATO müttefikine saldırılması durumunda Ukrayna topraklarına girmeye hazır olduğunu bildirmesinin ardından geldi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) temsilcilerinin, Rusya'nın Kiev'in el yapımı bir nükleer cihazı veya "kirli bombayı" patlatmayı planladığı yönündeki Rus iddialarını araştırmak üzere Ukrayna'yı ziyaret etme olasılığı sorulan Peskov, Rusya'nın örgütle temas halinde olduğunu söyledi.

ABD'li basketbolcu Britney Griner için olası mahkum takası

ABD'li basketbolcu Britney Griner'ın dokuz yıl hapis cezasına çarptırılması üzerine Peskov, "mahkemelerin kararları" hakkında yorum yapmayı reddetti.

REKLAM

ABD ile Rusya arasında bir mahkum değişiminin mümkün olduğunu kabul ederken, sürece zarar vermemek için ülkelerin bu tür konular hakkında kamuoyu önünde yorum yapmamaları gerektiğini söyledi.

31 yaşındaki Griner, Rusya'ya yasadışı olarak esrar yağı ithal etmeye çalıştığı şüphesiyle Şubat ayında Moskova'nın Sheremetyevo Havalimanı'nda tutuklandı.

Temmuz ayında uyuşturucu suçlamalarını kabul etti, ancak ağrıyı tedavi etmek için tıbbi esrar kullandığını ve Rus yasalarını ihlal etme niyetini reddettiğini ileri sürdü.

Ağustos ayında Moskova'daki Khimki Şehir Mahkemesi Griner'ı dokuz yıl hapis ve 1 milyon ruble (15.500 $) para cezasına çarptırdı.

ABD Başkanı Joe Biden, cezayı "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, Rusya'yı "eşiyle, sevdikleriyle, arkadaşlarıyla ve takım arkadaşlarıyla birlikte olabilmesi için onu derhal serbest bırakmaya" çağırdı.

REKLAM

Dünyanın en iyi basketbolcularından Griner, ABD Kadın A Milli Basketbol Takımı'nın 2016 ve 2020 yıllarında iki olimpiyat altını, 2014'te Türkiye'de ve 2018'de İspanya'da olmak üzere iki dünya şampiyonluğu kazanmasına yardımcı oldu.

EKONOMİ Rusya ihracat yasaklarını 2023 sonuna uzattı