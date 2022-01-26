Kremlin: ABD'nin mal varlıklarını dondurma tehdidi Rus yetkililer için acı verici değil

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"Tepkiler beni ilgilendirmiyor" diyen İmamoğlu: Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da kar felaketi yaşanırken balıkçıda İngiliz büyükelçiyle yemek yemesini savundu. Tepkileri umursamadığını söyleyen İmamoğlu, "Tepkiler beni ilgilendirmiyor. Gizli bir yemek değildi. Yemeğin gündeme taşınmasını şaşkınlıkla takip ettim" dedi. İmamoğlu ayrıca, büyükelçiyle yediği yemeğin, karla mücadele kadar önemli olduğunu söyledi.