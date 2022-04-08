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Dünya Kremlin Kramatorsk garına atılan füzeyi Rus ordusu kullanmıyor
ASYA

Kremlin: Kramatorsk garına atılan füzeyi Rus ordusu kullanmıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da Kramatorsk tren garına fırlatılan füzeyi Rus ordusunun kullanmadığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Kremlin: Kramatorsk garına atılan füzeyi Rus ordusu kullanmıyor
Kremlin Sözcüsü Peskov

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde Kramatorsk şehrindeki tren garına yapılan füze saldırısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığının, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Toçka-U füzesini kullanmadığı ile ilgili açıklamanın dikkate alınması gerektiğini belirten Peskov, "Silahlı kuvvetlerimiz bu tür bir füze kullanmıyor ve Kramatorsk'ta bugün için herhangi bir muharebe görevi yoktu, planlanmamıştı. Bu açıklamadan hareket edilmelidir." diye konuştu.

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Rusya’nın Ukrayna’daki savaşına ilişkin, "operasyonun öngörülebilir bir gelecekte tamamlayıp tamamlamayacağına" ilişkin soruya Peskov, "Öngörülebilir gelecekten bahsediyoruz. Operasyon devam ediyor, hedeflere ulaşılıyor, hem operasyonun ilerlemesi açısından Rusya Silahlı Kuvvetleri düzeyinde hem de Ukrayna ile görüşme sürecinde olan müzakereciler aracılığıyla önemli çalışmalar yürütülüyor." karşılığını verdi.

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NATO'nun, Ukrayna, Gürcistan ile Bosna Hersek'e desteğini artıracağına ilişkin açıklamasını yorumlayan Peskov, "Bu ittifakın saldırgan karaktere sahip olduğundan eminiz ve bu görüşümüzü koruyoruz. Bu savunma amaçlı olmayan bir bloktur ve bu ittifakın faaliyetlerini ve etkisini genişletmesi ilave güvenlik ve istikrar getirmez." şeklinde konuştu.

Sky News televizyon kanalına verdiği röportajda trajedi olarak nitelendirdiği Rus ordusundaki kayıplarla ilgili verdiği bilgiye açıklık getiren Peskov, bunu, Rusya Savunma Bakanlığının 1351 Rus askerinin öldüğü, 3 bin 800’den fazla askerin ise yaralandığı yönünde önceden verdiği bilgiye dayanarak söylediğini ifade etti.

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