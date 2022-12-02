Kremlin: Putin Biden ile müzakereye açık

ABD Başkanının görüşme teklifine Rusya'dan yanıt geldi.
Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin’in Biden ile müzakereye açık olduğunu ancak Rus ordusunun Ukrayna’dan çıkmaya hazır olmadığını bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
ABD Başkanının görüşme teklifine Rusya'dan yanıt geldi.
Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin’in Biden ile müzakereye açık olduğunu ancak Rus ordusunun Ukrayna’dan çıkmaya hazır olmadığını bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
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