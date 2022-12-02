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ASYA

Kremlin: Putin Biden ile müzakereye açık

Kremlin, Putin’in Biden ile müzakereye açık olduğunu ancak Rus ordusunun Ukrayna’dan çıkmaya hazır olmadığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Kremlin: Putin Biden ile müzakereye açık
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ABD Başkanının görüşme teklifine Rusya'dan yanıt geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin’in Biden ile müzakereye açık olduğunu ancak Rus ordusunun Ukrayna’dan çıkmaya hazır olmadığını bildirdi.

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