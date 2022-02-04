Kremlin: Putin herkesle görüşmeye hazır ancak sonuç önemli

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Türkiye'de görüşmesi ihtimalini değerlendiren Peskov, "Bu konuda, herhangi bir anlayış yok. Bu nedenle, bu konuda istişare henüz yapılmadı." dedi.

Öte yandan, "kimsenin görüşme imkanını reddetmediğini" belirten Peskov, şunları söyledi:

"Putin, gerekirse herkesle görüşmeye hazır olduğunu söylüyor. Ancak bunun için görüşme sonucunun ne olabileceği ve neyin tartışılacağı konusunda anlayışa ihtiyaç var. Şimdilik böyle bir anlayış yok."

Peskov, Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmesinin öncelikli olduğunu vurguladı.

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"Normandiya Formatı zirvesi için anlaşmaların uygulanması gerekiyor"

Ukrayna'nın doğusu meselesine ilişkin Normandiya Formatı (Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa) zirvesinin yapılması ihtimalini de değerlendiren Peskov, bu konudaki zirvelerin sürekli yapılması gerektiğini söyledi.

Peskov, "Ancak bunun gerçekleşmesi için yapılan anlaşmaların (Minsk anlaşmaları) uygulanması gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Rusya'nın güvenlikle ilgili yanıtları basına sızdırması imkansız"

ABD'nin, Rusya'yı güvenlik garantileri ile ilgili yanıtları basına sızdırmakla suçladığına dikkati çeken Peskov, bunu "olumsuz karşıladıklarını" belirtti.

Bunun "imkansız" olduğunu savunan Peskov, "Maalesef, Amerikalı meslektaşlarımız sonradan yanlış olduğu ortaya çıkan konularda sıklıkla emin olabiliyorlar." ifadesini kullandı.

FOTOĞRAF 23 Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yeni iddialar ortaya atıldı. Pentagon Sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını haklı çıkarmak için sahte videolar üreteceğine dair kanıtlar olduğunu ifade ederek, “Rusların muhtemelen bir işgal bahanesi uydurmak isteyeceklerine dair bilgimiz var\" dedi. Kirby, Rusya’nın Ukrayna ordusu veya istihbarat güçleri tarafından \"Rus egemen topraklarına veya Rusça konuşan insanlara karşı\" bir saldırı düzenlemeyi planladığına inandığını ifade etti. Kirby, \"Bu sahte saldırının bir parçası olarak, Rusya’nın yas tutanları ve yıkılan yerlerin görüntülerini tasvir eden cesetler ve aktörler içeren çok çarpıcı bir propaganda videosu hazırlayacağına inanıyoruz\" dedi. Kirby, söz konusu videolarda planın bir parçası olarak Ukraynalı askerlerin kullandığı teçhizatın Batı tarafından tedarik edildiğini göstermek olacağını ve bunu Rusya’nın Ukrayna’ya karşı misillemelerini daha da haklı çıkaracağını belirtti. Bu sahte videoların Rusya’nın Ukrayna’yı işgali için bahane olacağını ifade eden Kirby, \"Geçmişte Ruslar tarafından bu tür faaliyetler gördük ve bunu dile getirmenin önemli olduğuna inanıyoruz\" dedi. Kirby ayrıca, “Deneyimlerimiz sayesinde buna benzer çok az planın Rus hükümetinin en üst düzey isimleri tarafından onaylanmadığını söyleyebilirim\" ifadelerini kullandı. Öte yandan Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Ukrayna'ya karşı askeri hamle yapması halinde Rusya'ya ağır sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygulayacaklarını bildirdi. AB Konseyi Başkanı Michel, üye ülkelerin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini belirterek, \"Ukrayna'ya karşı bir saldırganlık olursa bunun çok ciddi sonuçları olur. Ortaklarımız ve müttefiklerimizle koordineli tedbirler almak üzere hazırız.\" dedi. Michel, AB üyesi ülkelerin liderlerinin böyle bir durumda Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları harekete geçirmek üzere mutabık kaldıklarını söyledi. Ursula von der Leyen ise Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri tahkimatı hakkında daha önce tutumlarını açıkladıklarını, Rusya'ya saldırganlıktan kaçınma ve gerginliği düşürme çağrısında bulunduklarını hatırlattı. Moskova ile iyi ilişkiler istediklerini, bunun Rusya'ya bağlı olduğunu ifade eden Von der Leyen, \"Ancak şuna şüphe yok. Eğer Rusya, Ukrayna'ya karşı harekete geçerse AB, çok büyük bir bedeli olacak yaptırımlar uygulayacaktır. Bu konuda çalışmalarımızı yaptık.\" diye konuştu. Slovenya Başbakanı Jansa da AB ülkelerinin ortak tutum içinde hareket ettiğini belirterek, \"Rusya'nın Kırım'ı işgal ettiğinde yaşanan durumun tekrar etmesine izin vermeyeceğiz. Bu kez hazırlıklıyız.\" ifadelerini kullandı. Rusya, Ukrayna'nın doğu sınırında ve 2014'te bu ülkeden ilhak ettiği Kırım'da askeri yığınak yapıyor. Jane's Intelligence gibi askeri istihbarat kaynakları, Rusya'nın kısa menzilli İskender füzelerini de konuşlandırdığından söz ediyor. Kremlin ise bu konuda ayrıntılı bilgi vermiyor. Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın kendi topraklarında askeri birliklerini ne şekilde hareket ettireceğinin kendi içişleri ile ilgili bir konu olduğunu ifade etti. Kırım'dakiler de dahil olmak üzere bazı askeri birliklerin tatbikat yaptığı belirtildi. Ancak Peskov, Ukrayna'yı da \"provokasyon\" ile suçladı. Ukrayna istihbarat kaynaklarının BBC'ye yaptığı açıklamaya göre, Rusya 14 bin askerden oluşan ekstra birlikler sevk etmiş durumda. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ülkenin doğu sınırında ve Kırım'da Rusya'nın 40'ar binden toplam 80 bin askerinin olduğunu söylüyor. NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yeni bir saldırganlığının ağır bedelinin olacağını, Rusya gerginliği düşürürse güven artırıcı önlemler üzerinde çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. NATO'nun karar alma organı Kuzey Atlantik Konseyi, \"Ukrayna ve çevresindeki durum\" ile ilgili açıklama yaptı.<br><br>Rusya'nın Ukrayna sınırında son aylarda yaptığı tahkimattan ciddi endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, \"Rusya'ya acilen gerginliği düşürme, diplomatik kanalları takip etme ve askeri faaliyetlerinin şeffaflığı hakkında uluslararası taahhütlerine uyma çağrısı yapıyoruz.\" ifadesi yer aldı. \"Mevcut durumun ittifakın güvenliğine etkilerini ciddi şekilde değerlendiriyoruz.\" denilen açıklamada, NATO’nun güvenlik ortamının bozulmasına kararlı şekilde karşılık vereceği vurgulandı. Açıklamada, \"Ukrayna’ya karşı daha fazla herhangi bir saldırganlığın çok büyük sonuçları ve ağır bedeli olacaktır.” ifadesine yer verildi.<br><br>Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğin bir kez daha teyit edildiği açıklamada, Rusya’dan Ukrayna’daki güçlerini çekmesi istendi. ABD'den dikkat çeken Rusya iddiası: İşgal için sahte videolar hazırlıyorlar Rusya-Ukrayna hattında gerilim tırmanırken ABD Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Pentagon Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını haklı çıkarmak için sahte videolar üreteceğine dair kanıtlar olduğunu ifade ederek, “Rusların muhtemelen bir işgal bahanesi uydurmak isteyeceklerine dair bilgimiz var" dedi. BiP'te paylaş

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