Dünya Kremlin Putin ile Schröderin Moskovada Kuzey Akım 2 projesini görüştüğünü duyurdu
AVRUPA

Kremlin Putin ile Schröder'in Moskova'da Kuzey Akım 2 projesini görüştüğünü duyurdu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder ile Moskova'da görüştüğünü belirterek, "Schröder, gerekirse Kuzey Akım 2'nin devreye alınıp alınamayacağını sordu. Putin, bunun teknolojik olarak mümkün olduğunu, projede çok fazla çalışma yapıldığını ve projenin derhal kullanılabileceğini söyledi." dedi.

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Haber Merkezi AA
Kremlin Putin ile Schröderin Moskovada Kuzey Akım 2 projesini görüştüğünü duyurdu
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Schröder'in Moskova'da bulunduğunu ve ziyareti sırasında Putin ile de bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Schröder'in, çok sayıda uzman gibi enerji krizi konusunda endişe duyduğunu anlatan Peskov, "O da Putin ile görüşmesinde Rusya'nın gelişmeler hakkındaki yaklaşımıyla ilgili açıklama yapması talebinde bulundu." ifadesini kullandı.

Peskov, görüşmede Schröder'in Kuzey Akım 2 konusunu açtığını belirterek, "Schröder, gerekirse bir kriz durumunda Kuzey Akım 2'nin devreye alınıp alınamayacağını sordu. Putin, bunun teknolojik olarak mümkün olduğunu, projede çok fazla çalışma yapıldığını ve projenin derhal kullanılabileceğini söyledi." dedi.

Kuzey Akım 2'nin bugün devreye alınması halinde yıl sonuna kadar tam kapasiteyle çalışmasının ise mümkün olmadığına dikkati çeken Peskov, "Sadece yarı kapasiteyle 27,5 milyar metreküp sevk edilebilir, çünkü kapasitenin diğer yarısı iç tüketim için kullanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pelosi'nin Tayvan ziyareti

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine ilişkin de açıklamalarda bulunan Peskov, "Bu ziyaretin yarattığı kışkırtma nedeniyle artan gerginlik küçümsenmemelidir." diye konuştu.

Söz konusu ziyareti "en saf haliyle bir kışkırtma" şeklinde tanımlayan Peskov, ziyaretin özgürlük veya demokrasiyi desteklemekle de ilgisinin bulunmadığını değerlendirdi.

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