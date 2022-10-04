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Kremlin: Putin yasaları bugün imzalayacak

Rusya'nın ilhak ettiği dört bölgenin Rusya Federasyonu topraklarına resmi olarak katılımıyla süreç devam ediyor. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, "Putin, büyük ihtimalle yasaları bugün imzalayacak" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Kremlin: Putin yasaları bugün imzalayacak
Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov

Rusya’nın Ukrayna’dan ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya Federasyonu topraklarına resmi olarak katılımıyla süreç devam ediyor.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi’nin 4 bölgenin Rusya’ya katılımı yönündeki talebi oybirliği ile kabul etmesinin ardından son karar ise Putin’e bırakıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in kararı ne zaman onaylayacağına dair yaptığı açıklamada, "Çok büyük ihtimalle yasalar bugün imzalanacak" dedi. Putin’in kararı onaylaması sonrası yeni bir açıklama yapıp yapmayacağı sorusuna da cevap veren Peskov, "Başkanın (30 Eylül’deki) konuşmasını hepimiz izledik ve dinledik. Çok önemli bir konuşmaydı. Bugün için ise bundan başka bir konuşma planlanmıyor" ifadelerini kullandı.

"Sonraki Ukrayna devlet başkanının göreve gelmesini bekleyeceğiz"

  • Putin’in, 30 Eylül’deki konuşmasında Kiev yönetimini yeniden müzakerelere davet etmesi ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in de, Putin yönetimde oldukça Rusya ile müzakere masasına oturmayacağı yönündeki sözlerini değerlendiren Peskov, "Bu durumda ya görevdeki Zelenskiy’in pozisyonunu değiştirmesini bekleyeceğiz ya da kendi pozisyonunu Ukrayna halkının menfaatlerine uygun biçimde değiştirmiş olan sonraki Ukrayna devlet başkanının göreve gelmesini bekleyeceğiz" dedi.

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"Kiev’i müzakerelere davet ediyoruz

İlhak edilen 4 bölgenin Rusya’ya katılımı ile ilgili belgeleri 30 Eylül’de imzalayan Putin, "Kiev yönetimine seslenmek istiyorum. Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk’ta yaşayanlar artık sonsuza kadar bizim vatandaşlarımız olmuşlardır. Kiev’i acilen ateşkese çağırıyoruz. Bütün askeri eylemlerini durdurmaya davet ediyoruz.

Müzakerelere davet ediyoruz. Çünkü bu bölgelerde yaşayanların seçimlerini artık tartışmayacağız. Bugün Kiev yönetimi insanların iradesine saygıyla yaklaşmalı. Biz topraklarımızı savunacağız ve vatandaşlarımız için güvenli bir yaşam sunacağız. Bu bizim görevimizdir. Buradaki yıkılmış kentleri yeniden imar edeceğiz. Yıkılan okulları, hastaneleri, fabrikaları, tiyatroları, binaları hepsini yeniden inşa edeceğiz. Yeni bölgelerimizdeki insanlarımıza güvenli ve iyi bir gelecek bağışlamak için elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulunmuştu.

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