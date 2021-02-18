Dünya Kremlin Sözcüsünden AİHMin Navalnıy kararına tepki Yasa dışı
ASYA

Kremlin Sözcüsü'nden AİHM'in Navalnıy kararına tepki: Yasa dışı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), hapis cezasına çarptırılan Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılması kararının yasa dışı olduğunu savundu. Dün AİHM’den yapılan açıklamada, 20 Ocak'ta serbest bırakılması için mahkemeye talepte bulunan Navalnıy’ın, 3 Şubat'ta da mahkemeye Rusya'nın aldığı önlemlerin hayatı ve sağlığı için yeterli güvence sağlamadığını belirttiği aktarılmıştı.

Haber Merkezi AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, AİHM’in Navanlıy ile ilgili kararının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Karar yasa dışıdır ve Rusya’nın mahkeme süreçlerine çok ciddi müdahale girişimidir." ifadelerini kullandı.

Berlin'de tedavi görmüştü

  • Cepheleşmeden yana olmadıklarını vurgulayan Peskov, böylesi kararların acele alınmasının pek çok soru işareti oluşturduğuna dikkat çekti. Rus muhalif Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin’de tedavi gördükten sonra 17 Ocak’ta Moskova’ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.

Hapis kararı

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine, 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti. Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

AİHM'den açıklama geldi

  • Dün AİHM’den yapılan açıklamada, 20 Ocak'ta serbest bırakılması için mahkemeye talepte bulunan Navalnıy’ın, 3 Şubat'ta da mahkemeye Rusya'nın aldığı önlemlerin hayatı ve sağlığı için yeterli güvence sağlamadığını belirttiği aktarılmıştı. Açıklamada, mahkemenin Rusya'dan Navalnıy’ın derhal serbest bırakılmasını istediğine işaret edilmişti.

Mahkemenin 16 Şubat'ta AİHM İçtüzüğünün 39'uncu maddesi uyarınca Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için Rusya'ya geçici tedbir aldığını bildirmeye karar verdiği vurgulanmış, AİHM'nin Navalnıy'ın hayatının riskinin kapsamı ve niteliğini dikkate aldığı kaydedilmişti.

Abone Ol Google News
Avrupada imparator oldu

Avrupa'da imparator oldu

​Küçük bir dükkanla başlamıştı.
Her yer dondu

Her yer dondu

Kar hayatı felç etti.
Böyle skandalbir cümle duyulmadı

Böyle skandal
bir cümle duyulmadı

AK Parti Sözcüsü Çelik, Kılıçdaroğlu'na sert çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi.

​'Sorumlu Cumhurbaşkanı'dır' sözlerinin hesabını verecek.

​MHP Lideri Bahçeli'den çok sert Gara açıklaması

​Ünlü psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Devrim niteliğinde uygulama

Devrim niteliğinde uygulama

"Sistem deprem anında otomatik olarak devreye girecek."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.