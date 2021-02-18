Kremlin Sözcüsü'nden AİHM'in Navalnıy kararına tepki: Yasa dışı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), hapis cezasına çarptırılan Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılması kararının yasa dışı olduğunu savundu. Dün AİHM’den yapılan açıklamada, 20 Ocak'ta serbest bırakılması için mahkemeye talepte bulunan Navalnıy’ın, 3 Şubat'ta da mahkemeye Rusya'nın aldığı önlemlerin hayatı ve sağlığı için yeterli güvence sağlamadığını belirttiği aktarılmıştı.

Haber Merkezi 18 Şubat 2021, 19:15 Son Güncelleme: 18 Şubat 2021, 19:34 AA