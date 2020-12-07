Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Kremlinden Beştepeye çağrı Diyalogla çözelim
AVRUPA

Kremlin'den Beştepe'ye çağrı: Diyalogla çözelim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov, İstanbul’da gözaltına alınan iki Rus vatandaşı gazetecinin “en kısa zamanda serbest bırakılacağını umduklarını” söyledi. Peskov "Bu sorunu diyalogla çözebileceğimizi umuyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov açıklama yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov, Rus diplomatların “gazetecilerin yakın zamanda salıverileceğinden emin olmak için” Türkiye’deki yetkililerle iletişim halinde olduğunu belirtti ve “Bu sorunu diyalogla çözebileceğimizi umuyoruz” dedi.

Rus gazeteciler İHA üretim tesisi çevresinde izinsiz çekim yaparken yakalandılar
DÜNYA
Rus gazeteciler İHA üretim tesisi çevresinde izinsiz çekim yaparken yakalandılar

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Rusya'daki NTV haber kanalında çalışan muhabir Aleksey Petruşko ve kameraman İvan Malışkin, 3 Aralık’ta İstanbul'da insansız hava aracı üretim tesislerinin çevresinde izinsiz çekim yaparken gözaltına alınmıştı.

İHA'ları izinsiz görüntülerken yakalanmışlardı: Rus kanalı muhabirlerin salınması için yardım istedi
GÜNDEM
İHA'ları izinsiz görüntülerken yakalanmışlardı: Rus kanalı muhabirlerin salınması için yardım istedi

Rus muhabir ve kameraman, beraberlerinde bir Türk vatandaşıyla bir likte bu sabah emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan İHA talimatı: En kısa sürede bitirin
DÜNYA
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan İHA talimatı: En kısa sürede bitirin
Abone Ol Google News
Pişman soyguncu

Pişman soyguncu

​Ataşehir'de PTT'ye girip paraları istedi sonra silahını bıraktı...
Havadan 10 bin lira

Havadan 10 bin lira

​Sigarayı bırakıp üç yıl boyunca para biriktirdi.
Sağlık Bakanlığı açıkladı: Karantina süresi değişti

Yoğun <br>bakımdan çıktı

Yoğun
bakımdan çıktı

Tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi.

Umut odası

Umut odası

​Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi.

Kahreden kare

Kahreden kare

​10 günde ailesinden dört kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.