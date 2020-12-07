Kremlin'den Beştepe'ye çağrı: Diyalogla çözelim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov, Rus diplomatların “gazetecilerin yakın zamanda salıverileceğinden emin olmak için” Türkiye’deki yetkililerle iletişim halinde olduğunu belirtti ve “Bu sorunu diyalogla çözebileceğimizi umuyoruz” dedi.

DÜNYA Rus gazeteciler İHA üretim tesisi çevresinde izinsiz çekim yaparken yakalandılar

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Rusya'daki NTV haber kanalında çalışan muhabir Aleksey Petruşko ve kameraman İvan Malışkin, 3 Aralık’ta İstanbul'da insansız hava aracı üretim tesislerinin çevresinde izinsiz çekim yaparken gözaltına alınmıştı.

GÜNDEM İHA'ları izinsiz görüntülerken yakalanmışlardı: Rus kanalı muhabirlerin salınması için yardım istedi

Rus muhabir ve kameraman, beraberlerinde bir Türk vatandaşıyla bir likte bu sabah emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.