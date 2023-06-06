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Dünya

Kremlin'den Kahovka Barajı açıklaması: Ukrayna’nın sabotajı sonucu meydana geldi

Kremlin Sözcüsü Peskov, Kahovka HES’te yaşanan hasarın, Ukrayna’nın sabotajı sonucu meydana geldiğini söyledi.

13:23 . 6/06/2023 Salı
AA
Kahovka Barajı

Kahovka Barajı

#Kremlin
#Dmitriy Peskov
#Rusya
#Ukrayna
#Kahovka Baraj
24 dakika önce
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