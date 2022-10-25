Dünya Kremlinden kritik TürkAkım açıklaması Önemli bir potansiyele sahip
AVRUPA

Kremlin'den kritik TürkAkım açıklaması: Önemli bir potansiyele sahip

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, TürkAkım doğal gaz boru hattının kapasitesinin artırılması için önemli bir potansiyelin olduğunu vurguladı. Öte yandan, Türkiye’de gaz merkezi kurulması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

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Haber Merkezi AA Diğer
Kremlinden kritik TürkAkım açıklaması: Önemli bir potansiyele sahip
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Rusya ve Ukrayna arasında süregelen savaş enerji krizi tartışmalarını alevlendirirken, Türkiye’nin stratejik önemi de günden güne arttı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da yaptığı açıklamada Türkiye’de gaz merkezi kurulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin en önemli Rus gazı ithalatçılarından biri olduğunu vurgulayan Peskov, Türkiye ile Rusya’nın, TürkAkım doğal gaz boru hattı ile bağlandığını söyledi.

“TürkAkım, önemli bir potansiyele sahiptir”

AA’nın haberine göre; Peskov, “TürkAkım, gerekmesi halinde kapasite artırmak için önemli bir potansiyele sahiptir.” dedi.

Peskov, Türkiye’nin, Batılı ülkelerden farklı bir duruş sergilediğini ve ara buluculuk yapma imkanlarına sahip olduğunu vurgulayarak, “Türkiye, ülkemizle devam eden ticari ve ekonomik ilişkiler açısından ulusal çıkarlarını gözetiyor, Batı'nın yaptırım uygulamalarına katılmadılar. Bu hem Türk halkı hem de ikili ilişkilerimiz açısından fayda sağlıyor.” diye konuştu.

Gaz sevkiyatı görüşmeleri devam ediyor

Türkiye ile Rusya arasındaki gaz sevkiyatları üzerine görüşmelerin devam ettiğini belirten Peskov, “Çok formatlı iş birlikleri sürekli temas anlamına gelir, bu yüzden Türkiye ile görüşmeye devam ediyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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