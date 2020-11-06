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Dünya Kremlinden Putinin sağlık durumuna ilişkin açıklama İstifa etmeyecek
ASYA

Kremlin'den Putin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: İstifa etmeyecek

İngiliz medyası, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Ocak ayında Parkinson hastalığı nedeniyle görevi bırakacağını iddia etti. Moskova'dan açıklama gecikmedi. Kremlin sözcüsü Peskov, Putin'in sağlığının mükemmel olduğunu ve istifa etmeyeceğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Putin'in, 2012 yılından bu yana Parkison hastalığının pençesinde olduğu iddia edilmişti.
Putin'in, 2012 yılından bu yana Parkison hastalığının pençesinde olduğu iddia edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumunun kötüleştiği ve istifa edeceği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Hayır Putin’in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek." dedi.

Peskov, İngiliz The Sun gazetesinde yer alan ve Putin’in Parkinson hastası olduğu ve bu nedenle gelecek yıl istifa edeceği öne sürülen haberi değerlendirdi.

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Putin 68 yaşında

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını anlatan Peskov, "Hayır Putin’in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek." diye konuştu.

Bu yıl 68 yaşına giren Putin’in başkanlık koltuğundaki görevi 2024’te sona eriyor.

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