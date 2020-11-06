Kremlin'den Putin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: İstifa etmeyecek

Azerbaycan'dan gururlandıran paylaşım: Şimdi hesap vakti!

Azerbaycan'ın sosyal medya kanallarından Karabağ ile ilgili yapılan videolu paylaşım büyük beğeni topladı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin tarihi serüvenine ve gelişimine dikkat çekilen videoda, 'Bir öldük bin dirildik... Yıkılmadık, emaneti kanımızla koruduk... Büyüdük, güçlendik... Şimdi hesap vakti! Hakkımızı almaya geldik' ifadeleri yer aldı.