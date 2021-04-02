Dünya Kremlinden sert tepki Ukraynaya NATO birliği konuşlandırılması gerilimi artırır
AVRUPA

Kremlin'den sert tepki: Ukrayna'ya NATO birliği konuşlandırılması gerilimi artırır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde Rusya'nın ulusal güvenliğini sağlamak için ekstra adımlar atmak zorunda kalacağı uyarısı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kremlinden sert tepki: Ukraynaya NATO birliği konuşlandırılması gerilimi artırır
Rusya ‘önlem amaçlı’ Kırım’a askeri sevkiyat yaptığını söylese de Avrupa’da NATO birlikleri alarma geçti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Donbass'taki gerilimin tırmanması halinde ABD'nin Kiev'e destek sunma söz verdiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi, ABD askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi, Rusya sınırları yakınındaki gerilimin tırmanmasına yol açar. Elbette bu durum, Rus tarafını güvenliğini sağlamaya dönük ek önlemler almak zorunda bırakır" dedi. Peskov, bu önlemlerin neler olabileceği sorusu karşısında "Gerekli görülen her önlem" yanıtını verdi.

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'Donbass'ta temas hattındaki durum korku verici'

Rusya'nın Donbass'la ilgili söyleminin son derece yapıcı olduğunu ve Moskova'nın 'görmek istediğini değil gerçekleri belirttiğini' kaydeden Peskov, "Maalesef Donbass'ta temas hattındaki durum korku verici. Ukrayna ordusu, birkaç değil çok sayıda provokasyonda bulunuyor" diye konuştu. Kiev'in bölgeye ABD askerlerinin gönderilebileceği yönündeki açıklamasının kabul edilemez olduğunun altını çizen Peskov, "Rusya'nın bir düşman gibi gösterilmesi, bizim için kabul edilemez ve yersiz bir davranıştır. Rusya kimseyi tehdit etmiyor ve hiçbir zaman etmedi. Bizim tutumumuz bunun üzerine inşa ediliyor" ifadelerini kullandı.

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