Kremlin'den sert tepki: Ukrayna'ya NATO birliği konuşlandırılması gerilimi artırır

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Donbass'taki gerilimin tırmanması halinde ABD'nin Kiev'e destek sunma söz verdiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi, ABD askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi, Rusya sınırları yakınındaki gerilimin tırmanmasına yol açar. Elbette bu durum, Rus tarafını güvenliğini sağlamaya dönük ek önlemler almak zorunda bırakır" dedi. Peskov, bu önlemlerin neler olabileceği sorusu karşısında "Gerekli görülen her önlem" yanıtını verdi.

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'Donbass'ta temas hattındaki durum korku verici'

Rusya'nın Donbass'la ilgili söyleminin son derece yapıcı olduğunu ve Moskova'nın 'görmek istediğini değil gerçekleri belirttiğini' kaydeden Peskov, "Maalesef Donbass'ta temas hattındaki durum korku verici. Ukrayna ordusu, birkaç değil çok sayıda provokasyonda bulunuyor" diye konuştu. Kiev'in bölgeye ABD askerlerinin gönderilebileceği yönündeki açıklamasının kabul edilemez olduğunun altını çizen Peskov, "Rusya'nın bir düşman gibi gösterilmesi, bizim için kabul edilemez ve yersiz bir davranıştır. Rusya kimseyi tehdit etmiyor ve hiçbir zaman etmedi. Bizim tutumumuz bunun üzerine inşa ediliyor" ifadelerini kullandı.

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