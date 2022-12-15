Dünya Kremlinden terör sponsoru devlet açıklaması Rusya karşıtı histerinin devamı
AVRUPA

Kremlin'den 'terör sponsoru devlet' açıklaması: Rusya karşıtı histerinin devamı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'yı ''terör sponsoru devlet'' olarak suçlayan Polonya Parlamentosu alt kanadı Sejm'i gerçekleri görmemekle itham ederek, ''Rusya karşıtı histeri devam ediyor'' açıklamalarında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Kremlinden terör sponsoru devlet açıklaması: Rusya karşıtı histerinin devamı
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Peskov, başkent Moskova’da, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Sejm’in Rusya'yı "terör sponsoru devlet" ilan etmesine tepki gösteren Peskov, “Rusya karşıtı histeri devam ediyor. Bu konudaki hissiyatımız bu yönde.” diye konuştu.

Rusya'nın Smolensk şehrinde 2010'da Polonya Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın düşmesinin trajik bir olay olduğunu dile getiren Peskov, “Polonyalı yetkililer gerçekle yüzleşmeyi ve bu trajik kazanın gerçekliğini kabul etmeyi reddediyor.” dedi.

Polonya, dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski ile 96 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası konusunda Rusya’yı suçluyor.

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