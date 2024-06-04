Kremlin'den Türkiye açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

"BRICS zirvesinin de gündeminde olacak"
Türkiye'nin BRICS'e yönelik yaklaşımını değerlendiren Peskov, şunları söyledi:
Peskov, bunun için çeşitli formatlar üzerinde çalışıldığını aktararak, "Bu, zaman gerektiren bir süreç ancak bu kadar yoğun ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.
Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde 10-11 Haziran'da BRICS ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı yapılacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da gelecek hafta Rusya'da düzenlenmesi planlanan BRICS toplantısına katılacağını belirtmişti.