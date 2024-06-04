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Dünya

Kremlin'den Türkiye açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin BRICS'e olan ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Elbette bu ilgi, Rusya'nın başkanlığında hazırlanan BRICS zirvesinin de gündeminde olacak." dedi.

13:21 - 4/06/2024 Salı
AA
Dmitriy Peskov
Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü
Dmitriy Peskov
, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

"BRICS zirvesinin de gündeminde olacak"

Türkiye'nin BRICS'e yönelik yaklaşımını değerlendiren Peskov, şunları söyledi:


"Türkiye gibi önemli ortaklarımız dahil komşu devletlerin BRICS'e yönelik artan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Elbette bu ilgi, Rusya'nın başkanlığında hazırlanan BRICS zirvesinin de gündeminde olacak. Bu Örgüt, katılmak isteyen tüm ülkelerin çıkarlarının tamamını karşılayamayabilir ancak BRICS, ilgi gösteren tüm devletlerle temasları sürdürmekten yana."

Peskov, bunun için çeşitli formatlar üzerinde çalışıldığını aktararak, "Bu, zaman gerektiren bir süreç ancak bu kadar yoğun ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde 10-11 Haziran'da BRICS ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı yapılacak.


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da gelecek hafta Rusya'da düzenlenmesi planlanan BRICS toplantısına katılacağını belirtmişti.




#Dmitriy Peskov
#BRICS
#Rusya
#Türkiye
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