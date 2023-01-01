Kristersson'tan itiraf gibi açıklama: Avrupa'dan uzaklaştırabilir

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson , Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kuruluna hitap etti.

AB dönem başkanlığını 1 Ocak'ta üstlenen ülkesinin önceliklerini "Avrupa'yı daha yeşil, daha güvenli, daha özgür hale getirmek" olarak özetleyen Kristersson, "Başlangıç noktamız ve herkesin birinci önceliği Ukrayna'dır ve öyle de olması gerekiyor. Başka hiçbir şey bunun kadar önemli değil." diye konuştu.

Kristersson, "Görevimiz, sadece kendi bağımsızlıkları için değil, aynı zamanda Avrupalı ​​bir yaşam tarzı için de savaşan Ukraynalıları desteklemeye devam etmektir." dedi.

İsveç Başbakanı, şöyle devam etti:

"Dönem başkanı olarak rolümüz, AB'nin Ukrayna'ya sürekli ekonomik, siyasi, insani ve askeri desteğini sağlamamız gerektiği anlamına geliyor. Örneğin, Ukrayna'nın AB üyeliği yolundaki reformlarının ilerlemesini izlememiz gerekecek. Bu aynı zamanda Ukrayna'nın toparlanması ve yeniden inşası için çözümler üzerinde çalışmaya başlamamız gerektiği anlamına geliyor. Tüm uluslararası ortaklarımızla birlikte savaştan sonra Ukrayna'yı yeniden inşa etmek, hepimize İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Marshall Planı'nı hatırlatacaktır. Bu çabada dondurulan Rus varlıklarının sadece sorunun değil, çözümün de parçası olması gerekiyor."

"Uzun vadeli yeni bir stratejiye ihtiyaç var"

İsveç'in diğer önceliklerinin AB içerisinden organize suçlarla mücadele, ortak ve tutarlı bir göç politikası olduğunu belirten Kristersson, "AB ekonomik bir devdir. Buna rağmen tam ekonomik potansiyelimize ulaşamıyoruz. Üretkenliğimiz geride kalıyor. Bugün araştırma ve geliştirmeye ABD veya Çin'den önemli ölçüde daha az harcıyoruz ve yüksek enerji fiyatları yatırımları Avrupa'dan uzaklaştırabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kristersson, rekabet edebilirliği ve üretkenliği artırmak için AB düzeyinde uzun vadeli yeni bir stratejiye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Hukukun üstünlüğünün de önemine değinen Kristersson, mayıs ayında başkent Stockholm'de bu özel konu ile ilgili bir sempozyum düzenleyeceklerini kaydetti.

"Üçüncü ülkelerle ekonomik ilişkilerimiz rekabet gücümüz açısından önemli"

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefkovic de İsveç başkanlığının Ukrayna'yı öncelik almasını memnuniyetle karşıladıklarını, AB'nin Ukrayna'yı Rusya karşısında desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Savaşın sayısız yansımalarını ele almak için harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizen Sefkovic, Avrupa savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve enerji krizinin aşılmasının öneminin altını çizdi.

Sefkovic "Üçüncü ülkelerle ekonomik ilişkilerimiz rekabet gücümüz açısından önemlidir. İsveç başkanlığı altında birkaç kilit ortakla anlaşmalar konusunda ilerleme kaydetmeyi öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.



