Krize ara formül

Hükümette yer alan Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) genel başkanları dün Başbakanlıkta bir araya gelerek, ülkede bir süreden beri tartışılan Anayasayı Koruma Teşkilatı (İç İstihbarat Servisi) Başkanı Hans-Georg Maassen'in gelecekte nerede görevlendirileceği konusunu ele aldı. CSU Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, hükümette bulunan 3 partinin genel başkanının Maassen'in gelecekte İçişleri Bakanlığı'nda ‘özel danışman' olarak görevlendirilmesi konusunda anlaştığını söyledi. Maassen'in bu görev tanımıyla bir daire başkanı konumunda bakanlıkta çalışacağını söyleyen Seehofer, burada Avrupa ve uluslararası konularla ilgileneceğini kaydetti.

TERFİ EDECEKTİ

Seehofer ve SPD Genel Başkanı Andrea Nahles, geçen hafta Almanya Başbakanı ve CDU Genel Başkanı Angela Merkel ile bir araya gelmiş ve Maassen'in Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanlığı'ndan alınması ve İçişleri Bakanlığı'nda müsteşar olması kararı alınmıştı ancak karar kamuoyunda "terfi" olarak yorumlanmıştı. Maassen, Chemnitz kentinde bir ay önce bir Alman'ın öldürülmesinin ardından aşırı sağcıların göçmen ve mültecilere karşı saldırılar konusunda yaptığı açıklamalardan dolayı tepki toplamıştı. Bunun üzerine koalisyonun ortağı SPD ve muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti, Maassen'in aşırı sağla mücadelede yetersiz kaldığını belirterek görevden alınmasını istemişti.