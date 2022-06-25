Dünya Krizotakisten Kuzey Egede provokatif üçgen
AVRUPA

Krizotakis'ten Kuzey Ege'de ‘provokatif üçgen’

Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye yönelik provokatif faaliyetlerini hızlandıran Yunanistan'da Miçotakis yönetimi, saldırgan politikasını Kuzey Ege'ye de yayacak bir planı yürürlüğe koymaya hazırlanıyor.

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Krizotakisten Kuzey Egede ‘provokatif üçgen’
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Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye yönelik provokatif faaliyetlerini hızlandıran Yunanistan'da Miçotakis yönetimi, saldırgan politikasını Kuzey Ege'ye de yayacak bir planı yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. To Vima gazetesinin haberine göre, Yunan hükümeti, Çanakkale Boğazı çıkışında bulunan ve uluslararası anlaşmalara göre gayriaskeri statüde bulunan Limni, Semadirek ve Midilli adalarını, askerileştirme politikasını hızlandıracak adımlar atacak.

Kiriakos Miçotakis
Kiriakos Miçotakis

Yunan medyasının görselleriyle paylaştığı skandal plana göre, Atina'nın Limni, Semadirek ve Midilli üçgenini, Türkiye'ye karşı kullanılacak bir provokasyon bölgesi olarak belirlediği görüldü. Habere göre, Yunan ordusu bölgede tam kontrolü sağlamak amacıyla Fransa'dan alınacak Belharra sınıfı fırkateynler ile korvetleri bölgeye yerleştirecek. Öte yandan, Atina'nın Meriç hattı boyunca örülen yeni duvar dışında, zırhlı araçlar ve İHA faaliyetlerini artıracağı da kaydedildi.

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