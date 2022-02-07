​Kuala Lumpur YEE öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti.

Sudanlı çocuklardan Erdoğan’a dua

Sudan'ın Darfur bölgesinde Nyala'daki bir yetimhanede 200 çocuk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti. Sudanlı yetim çocuklar Türk bayrağı açarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan için şifa duası etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün eşi Emine Erdoğan ile testlerinin pozitif olduğunu duyurmuştu.