Dünya Kuala Lumpur YEE öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti
ASYA

Kuala Lumpur YEE öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti

Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile yapılan Tercihim Türkçe Projesi kapsamında Türkçe derslerinin verildiği Tayland'ın Pattani kentindeki Integrated Islamic School öğrencileri Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti.

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Haber Merkezi AA
​Kuala Lumpur YEE öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti
​Kuala Lumpur YEE öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti.

Türkçe öğrenen Taylandlı öğrenciler, çektikleri video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

  • Grupta yer alan öğrencilerden birinin Türkçe olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileğinde bulunduğu mesajında, "Merhaba sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çok geçmiş olsun. Biz size çok dua ediyoruz, Allah başımızdan eksik etmesin, Allah size, eşiniz Emine Hanım'a şifa versin." ifadelerini kullandı.

Daha sonra öğrenciler hep birlikte Erdoğan çifti için dua etti.

Sudanlı çocuklardan Erdoğan’a dua
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Sudanlı çocuklardan Erdoğan’a dua
Sudan'ın Darfur bölgesinde Nyala'daki bir yetimhanede 200 çocuk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti. Sudanlı yetim çocuklar Türk bayrağı açarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan için şifa duası etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün eşi Emine Erdoğan ile testlerinin pozitif olduğunu duyurmuştu.

Afrikalı Müslümanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua
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Afrikalı Müslümanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından dünyanın dört bir yanından insanlar dualara sarıldı. Türkiye'nin özel önem gösterdiği Afrika ülkelerinden Sudan, Tanzanya ve Çadlı çocukların da elleri Cumhurbaşkanı Erdoğan için semaya kalktı. Sosyal medya paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

Özel sporcularımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua etti
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Özel sporcularımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua etti
Türkiye'nin çeşitli illerinden 'özel sporcular', koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti.

Dünya şampiyonu özel sporculardan İrem Öztekin, Dilara Çevik, Ali Topaloğlu, Avrupa şampiyonu İrem Merve Uzun, İrem Emirhan Akçakoca, Münevver Yılmaz, İrem Salih Öztankal, Kardelen Demir, Abdullah Emre Kara, Hülya Zeynep Akçay ve Eymen Tokmakları, çektikleri videolarla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgilerini dile getirip, dua ederken, bir an önce sağlıklarına kavuşmaları temennisinde bulundu.
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