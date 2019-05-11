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Dünya Kübada gıda ürünlerine karne uygulaması başlatılıyor
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AMERİKA

Küba'da gıda ürünlerine karne uygulaması başlatılıyor

Küba'da gıda ürünlerine karne uygulaması başlatılıyor

Küba'da tavuk, yumurta, pirinç, fasulye, sabun ve diğer temel ihtiyaç ürünlerinin yaygın biçimde karneye bağlanacağı açıklandı. Ülkede gıda satılan dükkanları hükümet işletiyor. Bu dükkanlarda, yüksek sübvansiyonludan küresel standartlara göre çok pahalıya kadar birçok ürün satılıyor.

Haber Merkezi AA
Küba, gıda ihtiyacının yaklaşık üçte ikisini yılda 2 milyar dolara ithal ediyor.
Küba, gıda ihtiyacının yaklaşık üçte ikisini yılda 2 milyar dolara ithal ediyor.

Küba Ticaret Bakanı Betsy Diaz Velazquez, Küba haber ajansına yaptığı açıklamada, temel gıdaların temininde yaşanan sıkıntıyla mücadele için tavuk, yumurta, pirinç, fasulye, sabun ve diğer ürünlerin çeşitli biçimlerde karneye bağlanacağını duyurdu.

  • Gıda sıkıntısından ABD'deki Trump yönetiminin katılaştırdığı ambargoyu sorumlu tutan Velazquez, vatandaşlara serinkanlı olmaları çağrısında da bulundu.

Kübalı tütün fabrikası işçisi Lazara Garcia, "Ülke zor bir andan geçiyor. Bu doğru bir müdahale. Yoksa stokçular ortaya çıkar." derken, küçük bir işletme sahibi Manuel Ordonez, karne önleminin, Küba'nın temel sorunlarının çözümüne katkı sağlamayacağı ve ülkenin ihtiyacı olan şeyin üretim olduğu görüşünü dile getirdi.

Küba'nın birçok kesiminde belli başlı ürünlere sınırlı karne uygulaması halihazırda başlamıştı. Dükkanlarda bir müşterinin satın alabileceği yemeklik yağ şişe hesabı olarak sınırlandırılmıştı.

Küba, gıda ihtiyacının yaklaşık üçte ikisini yılda 2 milyar dolara ithal ediyor. 11 milyon nüfuslu ülkede son aylarda birçok ürünün günler ya da haftalarca piyasada bulunamadığı ifade ediliyor.

Ülkede gıda satılan dükkanları hükümet işletiyor. Bu dükkanlarda, yüksek sübvansiyonludan küresel standartlara göre çok pahalıya kadar birçok ürün satılıyor.

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