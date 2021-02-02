Dünya Küçük savaşçıdan büyük mücadele Koronayı 9 ayın sonunda yendi
AMERİKA

Küçük savaşçıdan büyük mücadele: Koronayı 9 ayın sonunda yendi

ABD'nin New Mexico eyaletinde koronavirüse yakalanan 4 yaşındaki Stella Martin, virüse karşı verdiği savaşı 9 ayın sonunda kazandı. Alkışlarla taburcu olan küçük kızı ülkede yoğun bakıma kaldırılıp, taburcu olan en küçük hasta olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi DHA
4 yaşındaki Martin'in virüsü koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden babasından kaptığı öğrenildi.
4 yaşındaki Martin'in virüsü koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden babasından kaptığı öğrenildi.

Amerika Birleşik Devleri (ABD) New Mexico eyaletinde 4 yaşındaki Stella Martin'e, geçtiğimiz yıl nisan ayında sırt ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 teşhisi konuldu. Hastanede tedavi gören Martin 9 ay sonra dün sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

21 GÜN KOMADA KALDI

Doktorlar, küçük kızın koronavirüsle savaşırken iyi antikorların omurga sistemine saldırdığını teşhis etti. Stella’nın akciğerlerinin çökmeye başladığını ve 3 hafta komada kaldığını ifade eden doktorlar, koronavirüsü atlatan Martin'in aynı zamanda omurilik tedavisi gördüğünü söyledi.

KOVİD-19'A YAKALANDIĞI GÜN BABASINI KAYBETTİ

Babasını hastaneye kaldırıldığı Nisan ayında koronavirüsten kaybeden 4 yaşındaki Martin'in virüsü babasından kaptığını ifade eden doktorlar, "Martin, kovid-19'u yenerek, ülkede yoğun bakıma kaldırılıp, taburcu olan en küçük hastamız" diye konuştu. ABD'de koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1901 artarak 452 bin 291'e yükseldi.

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