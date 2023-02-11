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Kudüslü miniklerin kalbi Türkiye ile atıyor: Depremzedelere resimleriyle bağışta bulundular

İşgal altındaki Doğu Kudüs’teki Filistinli anaokulu öğrencileri, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelerle dayanışma amacıyla resim çizerek bağışta bulundular.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
19:22 . 11/02/2023 Cumartesi
AA
Kudüs'te anaokulu öğrencileri depremzedeler için resim yapıtı.

Kudüs'te anaokulu öğrencileri depremzedeler için resim yapıtı.

Filistinli minikler Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için resim yaptı

  • Doğu Kudüs’teki Güller Anaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, Türk bayrağı ve İstanbul temalı boyama çalışmaları yaptı.

Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer de anaokulu ziyaret ederek, Filistinli miniklerin resim dersine katıldı ve çizimlerini inceledi.

Dersin ardından çocuklar, velilerin girişimiyle okulun bahçesine kurulan bağış sandığına depremde zarar görenler için para atarak yardımda bulundu.

Büyükelçi Demirer, okul yöneticileri, veliler ve öğrenciler, depremde hayatını kaybedenler için de dua etti.

Demirer, burada yaptığı konuşmada, "Bu acı günde konuşmak, mesaj vermek kolay değil, burada bu küçük çocuklarımız mesajı veriyorlar." dedi.

Çocukların yaptığı maddi bağışın küçük olmadığını, Türkiye’deki insanlara manevi destek sağlayacağına dikkati çeken Demirer, "İnsanlar sadece iyi günde değil acı günlerde de bir arada dayanışma içinde olmalı. Bu çocuklar bugün bize bunu öğretiyorlar. Öğretmenleri de bu çocuklara bunu öğretiyorlar." diye konuştu.

Anaokulunda iş terapisti olarak görev yapan Filistinli eğitimci Yasemin Ebu Şilbaye de etkinliğin amacına ilişkin AA muhabirine konuştu.

Ebu Şilbaye, Türkçe yaptığı açıklamada, "Bu faaliyetle çocuklara, kardeşlik, yardımlaşma ve başkalarıyla nasıl duygudaşlık ve empati kurmaları gerektiğini öğretmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



#Filistin
#Kudüs
#Deprem
#Türkiye
1 saat önce
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Kudüslü miniklerin kalbi Türkiye ile atıyor: Depremzedelere resimleriyle bağışta bulundular
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