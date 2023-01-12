Dünya Kudüste işgalci İsrail askerleri çocuğunu korumaya çalışan Filistinli babayı şehit etti
ORTADOĞU

Kudüs'te işgalci İsrail askerleri çocuğunu korumaya çalışan Filistinli babayı şehit etti

İsrail kuvvetleri İşgal altındaki Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'nda, baskınla birçok eve girerek arama tarama operasyonları yaptı. Bu sırada işgalci İsrail güçleri ile onlarca Filistinli arasında çatışmalar yaşandı. Çok sayıda Filistinli genç İsrail askerlerince gözaltına alındı, oğlunun gözaltına alınmasını önlemeye çalışan Filistinli bir baba, işgalci İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kudüste işgalci İsrail askerleri çocuğunu korumaya çalışan Filistinli babayı şehit etti
Foto: Arşiv

İşgal altındaki Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'nda, oğlunun gözaltına alınmasını önlemeye çalışan Filistinli bir baba, işgalci İsrail askerleri tarafından şehit edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işgalci İsrail askerleri, Kalendiya Mülteci Kampı'nda Semir Avni Harbi Aslan (41) adlı bir Filistinliyi şehit etti.

Göğsünden vuruldu

Açıklamada, Aslan'ın mülteci kampına baskın düzenleyen işgalci İsrail askerlerince açılan ateş sonucu göğsüne mermi isabet etmesiyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Evlere baskın yapıldı

Bölgedeki görgü tanıklarına göre, işgalci İsrail kuvvetleri baskınla Kalendiya'da birçok eve girerek arama tarama operasyonları yaptı. Bu sırada işgalci İsrail güçleri ile onlarca Filistinli arasında çatışmalar yaşandı.

Oğlunu korumaya çalıştı

Kalendiya Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamada ise baskında Kalendiya'dan çok sayıda Filistinli gencin işgalci İsrail askerlerince gözaltına alındığı, Aslan'ın da oğlunu gözaltına almak isteyen askerlere engel olmak için verdiği mücadelede hayatını kaybettiği belirtildi.

Söz konusu olaya ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

İşgalci İsrail güçlerinin Nablus'a düzenlediği baskında 15 Filistinli gözaltına alındı
DÜNYA
İşgalci İsrail güçlerinin Nablus'a düzenlediği baskında 15 Filistinli gözaltına alındı

İsrail'in aşırı sağcı bakanından skandal karar: Filistin bayrağını yasakladı
DÜNYA
İsrail'in aşırı sağcı bakanından skandal karar: Filistin bayrağını yasakladı
Buraya giren 40 gün çıkamıyordu

Buraya giren 40 gün çıkamıyordu

Kayaların içine oyulmuş: Tüm dünyadan görmek için geliyorlar.
Uçaktakorku dolu anlar

Uçakta
korku dolu anlar

​Şarj cihazı alev aldı iki yolcu yaralandı.
Leopardtankları gönderecek

​Savaşta dengeleri değiştirecek bir adım daha.

​Üreten Türkiye'ye 250 milyarlık kaynak

Kuvvetli yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Erdoğan açıklamıştı: Kabul edilerek yasalaştı.

​Nükleer silah dahil tüm güçlerle karşılık verilecek.

​Devlete ait yeni gizli belgeler bulundu.

​Araçtaki bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü mesajı.

​İmamoğlu ve avukatları kendi reddettikleri hakimi göklere çıkarıyorlar.

​Avrupa'da sağlık sistemi alarm veriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.