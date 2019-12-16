Dünya Kudüste son iki yılda 1070i çocuk 3750 kişi gözaltına alındı
ORTADOĞU

Kudüs'te son iki yılda 1070'i çocuk 3750 kişi gözaltına alındı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinden bu yana 1070'i çocuk 3750 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'nun (PCBS) sözcüs Riya Al Ashqar, Trump'ın ilanından bu yana, İsrailli makamların Filistinliler üzerinde baskıyı artırdığını söylüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kudüs'te son 2 yılda 3750 kişi gözaltına alındı.
Kudüs'te son 2 yılda 3750 kişi gözaltına alındı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmesinden bu yana kentte 1070'i çocuk 3750 Filistinli gözaltına alındı.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosunun (PCBS) verilerine göre, 6 Arlaık 2017 tarihinden bu yana Kudüs'te , aralarında 18 yaşın altında 1070 çocuk, 171 kadın ve yararlıların olduğu binlerce kişi gözaltına alındı.

Trump'ın Kudüs ilanından sonra İsrailli makamların Filistinliler üzerindeki baskıyı artırdığını söyleyen PCBS sözcüsü ve araştırmacısı Riya Al Ashqar son iki yıl boyunca Mescid-i Aksa girişinde yaşanan çatışmalarda yüzlerce Filistinlinin gözaltına alındığını ifade ediyor.

PCB raporunda ayrıca 18 yaş altı 1070 çocuğun kasıtlı olarak tutuklandığı, 12 yaşın altındaki çocukların ev hapsine alındığı belirtildi. Raporda ayrıca Mescid-i Aksa camii içerisinde oturan kadınların, "kutsal yerleri korumaktan caydırma" amacıyla gözaltına alındığ belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump,6 Aralık 2017'de İslam dünyasından gelen tüm tepkilere rağmen Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanıdığını açıklamıştı.

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