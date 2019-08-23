Dünya Kulağındakini su zannetti, örümcek çıktı
AMERİKA

Kulağındakini su zannetti, örümcek çıktı

Kulağındakini su zannetti, örümcek çıktı

ABD’de bir kadın, kulak ağrısı sebebiyle doktora gitti. Kulağında su olduğunu düşünen kadın, muayene sonucu kulağına örümcek kaçtığını öğrendi. Örümcek, doktorların müdahalesiyle kulaktan çıkarıldı.

Haber Merkezi DHA
Doktorlar, kadının kulağındakinin su değil kahverengi münzevi örümceği olduğunu tespit etti.
Doktorlar, kadının kulağındakinin su değil kahverengi münzevi örümceği olduğunu tespit etti.


ABD’nin Kansas City eyaletinde Susie Torres isimli bir kadın, kulağındaki kaşıntı ve ağrı sebebiyle doktora başvurdu.

Kulağını muayene eden doktor, gördüğü karşısında şok oldu. Kadının kulağında ‘kahverengi münzevi örümceği’ gören doktor, hemen müdahaleyle örümceği kadının kulağından çıkardı.

  • Kahverengi münzevi örümceğinin, karadul örümceği ile birlikte en zehirli iki örümcek türü olduğunu söyleyen doktor, örümceğin kadını ısırmamasının büyük şans olduğunu bildirdi.

Yerel basına konuşan Torres, ''Dün gece kulağıma su kaçtığını sanıp pamuk koydum. Örümceğin kulağıma girebileceğini hiç düşünmedim. Nereden girdiğini bilmiyorum'' diye konuştu.

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