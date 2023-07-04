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Dünya

Kum fırtınası hayatı felç etti: 403 kişi hastaneye kaldırıldı

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde kum fırtınası nedeniyle 400'den fazla kişi hastanelere başvurdu. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, rüzgarın hızının 104 kilometreye ulaştığı bölgede havadaki toz miktarında ciddi artış görülüyor.

13:03 . 4/07/2023 Salı
AA
Yüzlerce kişi hastanelik oldu

Yüzlerce kişi hastanelik oldu

Sistan-Beluçistan Acil Durum Başkanı Mecid Muhibbi, "120 gün rüzgarları dahilinde Sistan-Beluçistan'ın kuzeyinde yer alan Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde 403 kişi hastanelere başvurdu. Bunlardan 70'i yatarak, 333 kişi de ayakta tedavi oldu." dedi.
Havadaki toz miktarının artması nedeniyle görüş mesafesinin Zehek'te 500 metreye, Zabul'da 2 kilometreye kadar düştüğü belirtiliyor.

Sistan-Beluçistan eyaletinde geçen ay da fırtına sebebiyle 6 günde 1191 kişi hastanelere kaldırılmış, 1 kişi yaşamını yitirmişti.



#İran
#Kum fırtınası
#Sistan-Beluçistan eyaleti
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