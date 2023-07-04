Kum fırtınası hayatı felç etti: 403 kişi hastaneye kaldırıldı

Avustralya'daki kum fırtınası amatör kameraya böyle yansıdı. Avustraya'nın kuzeyinde, şiddetli rüzgarın havalandırdığı kumlar her şeyi yuttu. Görüş mesafesinin bir hayli düştüğü kum fırtınasında deyim yerindeyse göz gözü görmedi. Sürücüler başta olmak üzere çevredekilere zor anlar yaşatan olaya tanık olanlarsa o anları cep telefonlarına kaydetti.