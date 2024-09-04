Kuraklık sular altındaki Yunan köyünü ortaya çıkardı: Köyde yaklaşık 80 ev bir kilise ve bir okul bulunuyordu

Kallio köyünün sakinleri, 40 yıl önce başkent Atina'ya su sağlayan Mornos Barajı’nın inşası için evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Ancak son aylardaki kuraklık, barajdaki su seviyesinin dramatik bir şekilde düşmesine ve köydeki evlerin ve bir okulun kalıntılarının ortaya çıkmasına neden oldu.