Kurban çalışmaları için gittikleri Togo'dan acı haberleri geldi

Kurban çalışmaları için Togo’da bulunan; Bursa personelimiz Ercan Ersoy, Gaziantep gönüllümüz Resul Çerezoğlu ve Togo’daki gönüllümüz İbrahim Chabane trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.



Bursa ve Trabzon gönüllülerimizden Mehmet Ali Akpınar ile Mustafa Aydın yaralandı. pic.twitter.com/xpDDTLGZwZ — İHH (@ihhinsaniyardim) July 11, 2022

Kazada hayatını kaybedenler

Gaziantep İHH Gönüllüsü Resul Çerezoğlu:

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

Vakfımızın emektarlarından Resul ÇEREZOĞLU ağabey kurban çalışmaları için gittiği Afrika Togo'da elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Ağabeyimizi kaybetmenin derin hüznü içindeyiz.



Taziye evi: Şehitkamil 143 Nolu Taziye Evi pic.twitter.com/aeZuX06YX5 — Gaziantep İHH (@GaziantepIhh) July 11, 2022

Bursa İHH Yürütme Kurulu Üyesi ve İHH Afet koordinasyon merkezi sorumlusu Ercan Ersoy:

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