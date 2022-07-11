Kurban çalışmaları için gittikleri Togo'dan acı haberleri geldi

Kurban çalışmaları için Togo’da bulunan; Bursa personelimiz Ercan Ersoy, Gaziantep gönüllümüz Resul Çerezoğlu ve Togo’daki gönüllümüz İbrahim Chabane trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Bursa ve Trabzon gönüllülerimizden Mehmet Ali Akpınar ile Mustafa Aydın yaralandı. pic.twitter.com/xpDDTLGZwZ
Kurban çalışmaları için Togo’da bulunan; Bursa personelimiz Ercan Ersoy, Gaziantep gönüllümüz Resul Çerezoğlu ve Togo’daki gönüllümüz İbrahim Chabane trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Kazada hayatını kaybedenler
Gaziantep İHH Gönüllüsü Resul Çerezoğlu:
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
Vakfımızın emektarlarından Resul ÇEREZOĞLU ağabey kurban çalışmaları için gittiği Afrika Togo'da elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Ağabeyimizi kaybetmenin derin hüznü içindeyiz.
Taziye evi: Şehitkamil 143 Nolu Taziye Evi pic.twitter.com/aeZuX06YX5
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
Bursa İHH Yürütme Kurulu Üyesi ve İHH Afet koordinasyon merkezi sorumlusu Ercan Ersoy:
BAŞIMIZ SAĞ OLSUN...
2022 Kurban çalışmaları kapsamında Togo'ya giden İHH Bursa Yürütme Kurulu Üyesi ve İHH Afet Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Ercan ERSOY geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmiştir.
Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar dileriz. pic.twitter.com/T29et0hQSs
BAŞIMIZ SAĞ OLSUN...