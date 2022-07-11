Dünya Kurban çalışmaları için gittikleri Togodan acı haberleri geldi
AFRİKA

Kurban çalışmaları için gittikleri Togo'dan acı haberleri geldi

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın her yıl düzenlenen Kurban faaliyetleri kapsamında bu yıl Afrika'nın Togo ülkesine giden dört kişilik gönüllü ekip dün gece kuzeydeki Sokode şehrinden başkent Lome'ye hareket ettikleri sırada elim bir trafik kazası geçirdi. Kazada ikisi Türk üç kişi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurban çalışmaları için gittikleri Togodan acı haberleri geldi
İHH İnsanı Yardım Vakfı Togo ekibi

Kazada hayatını kaybedenler

Gaziantep İHH Gönüllüsü Resul Çerezoğlu:

Bursa İHH Yürütme Kurulu Üyesi ve İHH Afet koordinasyon merkezi sorumlusu Ercan Ersoy:

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