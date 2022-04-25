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Dünya Küresel askeri harcama ilk kez iki trilyon doların üzerine çıktı
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Küresel askeri harcama ilk kez iki trilyon doların üzerine çıktı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2021 yılına ilişkin küresel askeri harcamalar raporunu açıkladı. Raporda, küresel askeri harcamaların 2021'de, bir önceki yıla göre reel olarak yüzde 0,7 artışla 2 trilyon 113 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

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Küresel askeri harcama ilk kez iki trilyon doların üzerine çıktı
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Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2021 yılına ilişkin küresel askeri harcamalar raporunu açıkladı. Raporda, küresel askeri harcamaların 2021'de, bir önceki yıla göre reel olarak yüzde 0,7 artışla 2 trilyon 113 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Harcamalar ilk kez 2 milyon doları geçti

Söz konusu harcamaların ilk defa 2 trilyon doların üzerine çıkması dikkati çekti. Raporda, küresel askeri harcamaların 2011-2014'te kısa bir süre düşüş yaşandıktan sonra 7 yıldır art arda yükseldiği ve son 2 yıldır rekor seviyelere ulaştığı kaydedildi.

Türkiye'nin askeri harcamaları 2012-2021 arasında yüzde 63 arttı

Türkiye'nin 2012-2020'deki askeri harcamalarının yüzde 63 arttığına işaret edilen raporda, Türkiye'nin askeri harcamalarındaki bu büyümenin, silah üretiminde ülkenin kendi kendine yeterli hale gelme çabalarının etkisi olduğu belirtildi. Türkiye'nin 2021'deki askeri harcamaları yüzde 4,4 düştü. Raporda, Türkiye'nin 2021'deki askeri harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 4,4 düşerek 15,5 milyar dolar olduğu bildirildi.

Askeri harcamaların yüzde 62'si 5 ülkenin

SIPRI raporunda, geçen yıl küresel askeri harcamaların yüzde 62'sinin ABD, Çin, Hindistan, Rusya ve İngiltere tarafından yapıldığı belirtildi.

ABD'nin harcamalarının 2021'de önceki yıla göre yüzde 1,4 düşerek 801 milyar dolar olduğu aktarılan raporda, ABD'nin askeri harcamalarının 2012-2020'de yüzde 6,1 azaldığı kaydedildi.

ABD'nin 2012-2021'de askeri AR-GE harcamalarını yüzde 24 artırdığı, bunun "ülkenin yeni nesil teknolojilere daha fazla odaklandığını" gösterdiği vurgulandı.

Çin'in askeri harcamaları 27 yıldır art arda artıyor

Raporda, Çin'in harcamalarının 2012-2021'de yüzde 72 arttığı, askeri harcamaların geçen yıl da yüzde 4,7 artarak 293 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Çin'in askeri harcamalarının 27 yıldır art arda artması dikkati çekti.

Geçen yıl Hindistan'ın harcamalarının yüzde 0,9 artışla 76,6 milyar dolara çıktığı belirtilen raporda, Hindistan'ın askeri harcamalarının 2012-2021'de de yüzde 33 arttığı kaydedildi.

Çin ve Hindistan'ın yanı sıra 68,4 milyar dolarlık harcamayla İngiltere ve 65,9 milyar dolarlık harcamayla Rusya'nın küresel olarak en fazla askeri harcama yapan ülkeler arasında yer aldığı bildirilen raporda, 5'inci sırada yer alan Rusya'nın askeri harcamalarının geçen yıl yüzde 2,9 ve 2012-2020'de de yüzde 11 arttığı belirtildi.

Askeri harcamaları geçen yıl yüzde 17 düşüşle 55,6 milyar dolar olarak gerçekleşen Suudi Arabistan'ın, 4 sıra gerileyerek dünyada 8'inci olduğu kaydedildi.

Raporda, Ukrayna'nın askeri harcamalarının, 2014 yılında Kırım'ın Rusya tarafından ilhakından bu yana yüzde 72 arttığı belirtildi.

Dünyada askeri harcamadaki eğilimler 1,8 trilyon dolara ulaştı
DÜNYA
Dünyada askeri harcamadaki eğilimler 1,8 trilyon dolara ulaştı

Rusya ve Ukrayna’nın askeri kapasiteleri ne boyutta?
FOTOĞRAF 30
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Dünyanın gözü Ukrayna ve Rusya’ya çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başladı. Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler yaşanırken, Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi merak ediliyor. Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi nedir? İşte Ukrayna askeri gücü ve Rusya askeri gücü karşılaştırması...
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ASKERİ HARCAMALAR (DOLAR)<br><br>Rusya: 61,7 Milyar<br>Ukrayna: 5,9 Milyar<br>
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GSYH'YE ORANI<br><br>Rusya: Yüzde 4,3<br>Ukrayna: Yüzde 4,1<br>
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AKTİF PERSONEL<br><br>Rusya: 850 bin<br>Ukrayna: 250 bin<br>
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REZERV PERSONEL<br><br>Rusya: 250 bin<br>Ukrayna: 250 bin<br>
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TANK<br><br>Rusya: 12 bin 420<br>Ukrayna: 2 bin 596<br>
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ZIRHLI ARAÇ<br><br>Rusya: 30 bin 122<br>Ukrayna: 12 bin 303<br>
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SALDIRI UÇAĞI<br><br>Rusya: 739<br>Ukrayna: 29<br>
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SAVAŞ UÇAĞI<br><br>Rusya: 772<br>Ukrayna: 69<br>
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HELİKOPTER<br><br>Rusya: 2 bin + <br>Ukrayna: 60<br>
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FIRKATEYN<br><br>Rusya: 11<br>Ukrayan: 1<br>
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MUHRİP<br><br>Rusya: 15<br>Ukrayna: 0<br>
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UÇAK GEMİSİ<br><br>Rusya: 1<br>Ukrayna: 0<br>
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DENİZALTI<br><br>Rusya: 70<br>Ukrayna: 0<br>
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NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI<br><br>Rusya: 4 bin 490<br>Ukrayna: 0<br>
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Rusya ve Ukrayna’nın askeri kapasiteleri ne boyutta?
Dünyanın gözü Ukrayna ve Rusya'ya çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başladı. Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler yaşanırken, Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi merak ediliyor. Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi nedir? İşte Ukrayna askeri gücü ve Rusya askeri gücünün karşılaştırması...
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